Фестиваль путешествий, органные концерты и День Независимости. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы смогут узнать больше о секретах фотографии и лайфхаках для путешественников, а также научиться рисовать и побывать на нескольких концертах.

Artist Talk: рассказ об арт- и репортажной фотографии

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 30 июня, 18.30

Авторы выставки «Форма. Линия. Цвет» — гродненские фотографы Александр Саенко, Илья Гелей и Евгений Новак расскажут о процессе создания своих фотопроектов.



Фото: facebook.com/uCentry/

Концерт проекта «Новая сцена»

Где: Концертный зал Центра культуры, ул. Дзержинского, 1 Когда: 30 июня, 19.00

Проект «Новая сцена» — это молодые артисты, которые уже успели о себе заявить на разных вокальных конкурсах и заработать себе аудиторию своими песнями. Выступят Влад Чижиков, вокалист группы Радиоволна, участник украинского шоу Х-фактор, победитель «Академии талантов», Диана Громова — участница шоу «Икона сцены», «Академия талантов», полуфиналистка конкурса «Новая волна», Егор Шаранков — участник последнего шоу «Голос» в Украине, будущий представитель Беларуси на Славянском базаре.



Егор Шаранков. Фото: БЕЛТА

Фестиваль путешествий и открытости «Самоход»

Где: ДОМ46, ул. Лелявеля, 46 Когда: 1 июля, 14.00−18.40

«Самоход» — фестиваль про путешествия и самообразование. Целый день будут проходить максимально полезные мастер-классы и лекции от путешественников. На фестивале можно будет узнать, как путешествовать почти бесплатно, как стать волонтером на другом конце света, учиться в иностранном вузе по обмену и многое другое. С 21.00 вечеринка в баре «Куба».





Премьера мультфильма «Гадкий Я 3»

Где: кинотеатр «Восток», пр-т Космонавтов, 41б, кинотеатр «Красная звезда», ул. Социалистическая, 4 Когда: 1 июля, 14.20 («Восток»), 16.00 («Красная звезда»)

Во всех кинотеатрах посетителей будет встречать ростовая кукла Миньон, с которой можно будет фотографироваться. Фото можно будет найти на сайте kinogrodno.by, а также в группах кинотеатров в социальных сетях. Также все смогут приобрести сувенирную продукцию с любимыми персонажами мультфильма. У кинотеатров пройдут анимационные программы с конкурсами и подарками для детей.

Мастер-класс по рисованию «Чай с лимоном»

Где: Студия разговорного английского YES, ул. Советская, 18, 4 этаж (ТД «Неман») Когда: 1 июля, 16.00

Скетчинг — создание быстрых и эффектных зарисовок. Научиться этому на примере скетча «Чай с лимоном» можно в Арт-студии Катерины Забелиной. Домой каждый участник мастер-класса, даже тот, кто не умеет рисовать, заберет стильный скетч, нарисованный своими руками. Все материалы предоставляют организаторы.



Фото: vk.com/art.zabelina

Где: клуб Prime, ул. Студенческая, 2 Когда: 1 июня, 19.00

Фестиваль начнется в 19.00 на террасе клуба с батлов-отборов в рэп-лэйбл страны. Самые ожидаемые гости — рэперы Братубрат, которые дадут большой сольный концерт после 22.00

Fym Session в баре Nesterka

Где: Nesterka bar, ул. Мостовая, 35 Когда: 1 июня, 21.00

В единственный в Гродно веганский бар с живым выступлением приедут минские музыканты Fyodorovitch., Jail Born Jane, WHITE CAVE и Applepicker.



Фото: vk.com/fyodorovitch

Мастер-класс по росписи тарелочек «Котик Вася»

Где: Go-go pizza, ул. Маркса, 10 Когда: 2 июля, 15.00

На мастер-классе дети и взрослые (все от 6 лет и старше) выполнят декоративную роспись белой тарелки специальными акриловыми красками. Каждый участник мастер-класса принесет домой красивую тарелочку с котиком. Занятие ведет Катерина Забелина — художник-педагог со стажем преподавания более 10 лет.

Акустика в «Портале»

Где: Центр отдыха и развития «Портал», ул. Большая Троицкая, 31 Когда: 2 июля, 19.00

В домашней атмосфере свою программу «Созвездие Тысячи Маяков» представит Андрей Сенькевич.

Танцы Гарадзенскіх Дворыкаў

Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3 Когда: 2 июля, 19.00

Неформальные вечера белорусских народных танцев проходят каждое воскресенье в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга». Вас ждет живое звучание традиционных инструментов и никакой сцены или жестко заданной программы. Тут будут рады всем.





Где: Лютеранская кирха, ул. Академическая, 7а Когда: 2 июля, 19.00

Фестиваль Ars organi grodnensi пройдет в кирхе в третий раз. Праздник органной музыки откроет концерт польского органиста Юзефа Катовича «Музыка Европы: от классической до современной». Вход за добровольные пожертвования.





Где: ресторан «Парнас», пер. Дзержинского, 8а Когда: 2 июля, 19.00

Вечер рок-музыки с участием групп Post Factum (Скидель), То4ка NевоZврата (Гродно), Бальза (Мозырь).

Где: пл. Ленина, пл. Советская, парк Жилибера, Курган Славы Когда: 3 июля

Праздник начнется в 10.00 митингом в парке Жилибера. Там же с 12.00 будут работать площадка достижений Гродненщины, детская и молодежная площадки. На площади Ленина развернется спортивная площадка, а на Тизенгауза — выставка военной техники. Улица Советская с 13.00 превратится в музыкальный бродвей, площадь Советская — в ресторан под открытым небом. На Кургане Славы с 19.00 будут выступать коллективы «Миллениум», «Sevenford Brass Band», кавер-бенд «TENI». Компания «Velcom» организует концерт праекта «Mikita» і группы «Light Sound». В 23.00 начнется праздничный салют.



