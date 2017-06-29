Фестиваль путешествий, органные концерты и День Независимости. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы смогут узнать больше о секретах фотографии и лайфхаках для путешественников, а также научиться рисовать и побывать на нескольких концертах.
Artist Talk: рассказ об арт- и репортажной фотографии
Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3
Когда: 30 июня, 18.30
Авторы выставки «Форма. Линия. Цвет» — гродненские фотографы Александр Саенко, Илья Гелей и Евгений Новак расскажут о процессе создания своих фотопроектов.
Концерт проекта «Новая сцена»
Где: Концертный зал Центра культуры, ул. Дзержинского, 1
Когда: 30 июня, 19.00
Проект «Новая сцена» — это молодые артисты, которые уже успели о себе заявить на разных вокальных конкурсах и заработать себе аудиторию своими песнями. Выступят Влад Чижиков, вокалист группы Радиоволна, участник украинского шоу Х-фактор, победитель «Академии талантов», Диана Громова — участница шоу «Икона сцены», «Академия талантов», полуфиналистка конкурса «Новая волна», Егор Шаранков — участник последнего шоу «Голос» в Украине, будущий представитель Беларуси на Славянском базаре.
Фестиваль путешествий и открытости «Самоход»
Где: ДОМ46, ул. Лелявеля, 46
Когда: 1 июля, 14.00−18.40
«Самоход» — фестиваль про путешествия и самообразование. Целый день будут проходить максимально полезные мастер-классы и лекции от путешественников. На фестивале можно будет узнать, как путешествовать почти бесплатно, как стать волонтером на другом конце света, учиться в иностранном вузе по обмену и многое другое. С 21.00 вечеринка в баре «Куба».
Во всех кинотеатрах посетителей будет встречать ростовая кукла Миньон, с которой можно будет фотографироваться. Фото можно будет найти на сайте kinogrodno.by, а также в группах кинотеатров в социальных сетях. Также все смогут приобрести сувенирную продукцию с любимыми персонажами мультфильма. У кинотеатров пройдут анимационные программы с конкурсами и подарками для детей.
Мастер-класс по рисованию «Чай с лимоном»
Где: Студия разговорного английского YES, ул. Советская, 18, 4 этаж (ТД «Неман»)
Когда: 1 июля, 16.00
Скетчинг — создание быстрых и эффектных зарисовок. Научиться этому на примере скетча «Чай с лимоном» можно в Арт-студии Катерины Забелиной. Домой каждый участник мастер-класса, даже тот, кто не умеет рисовать, заберет стильный скетч, нарисованный своими руками. Все материалы предоставляют организаторы.
Фестиваль начнется в 19.00 на террасе клуба с батлов-отборов в рэп-лэйбл страны. Самые ожидаемые гости — рэперы Братубрат, которые дадут большой сольный концерт после 22.00
Fym Session в баре Nesterka
Где: Nesterka bar, ул. Мостовая, 35
Когда: 1 июня, 21.00
В единственный в Гродно веганский бар с живым выступлением приедут минские музыканты Fyodorovitch., Jail Born Jane, WHITE CAVE и Applepicker.
Мастер-класс по росписи тарелочек «Котик Вася»
Где: Go-go pizza, ул. Маркса, 10
Когда: 2 июля, 15.00
На мастер-классе дети и взрослые (все от 6 лет и старше) выполнят декоративную роспись белой тарелки специальными акриловыми красками. Каждый участник мастер-класса принесет домой красивую тарелочку с котиком. Занятие ведет Катерина Забелина — художник-педагог со стажем преподавания более 10 лет.
Акустика в «Портале»
Где: Центр отдыха и развития «Портал», ул. Большая Троицкая, 31
Когда: 2 июля, 19.00
В домашней атмосфере свою программу «Созвездие Тысячи Маяков» представит Андрей Сенькевич.
Танцы Гарадзенскіх Дворыкаў
Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3
Когда: 2 июля, 19.00
Неформальные вечера белорусских народных танцев проходят каждое воскресенье в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга». Вас ждет живое звучание традиционных инструментов и никакой сцены или жестко заданной программы. Тут будут рады всем.
Фестиваль Ars organi grodnensi пройдет в кирхе в третий раз. Праздник органной музыки откроет концерт польского органиста Юзефа Катовича «Музыка Европы: от классической до современной». Вход за добровольные пожертвования.
Где: пл. Ленина, пл. Советская, парк Жилибера, Курган Славы
Когда: 3 июля
Праздник начнется в 10.00 митингом в парке Жилибера. Там же с 12.00 будут работать площадка достижений Гродненщины, детская и молодежная площадки. На площади Ленина развернется спортивная площадка, а на Тизенгауза — выставка военной техники. Улица Советская с 13.00 превратится в музыкальный бродвей, площадь Советская — в ресторан под открытым небом. На Кургане Славы с 19.00 будут выступать коллективы «Миллениум», «Sevenford Brass Band», кавер-бенд «TENI». Компания «Velcom» организует концерт праекта «Mikita» і группы «Light Sound». В 23.00 начнется праздничный салют.
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