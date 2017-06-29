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Брошенный детеныш кенгуру подружился со смотрителями австралийского зоопарка
30.06.2017 16:54 — Новости Культуры | Tut.by
Пятимесячного детеныша кольцехвостого кенгуру, или желтоногого скального валлаби, по неизвестной причине бросила мать. Заботу о малыше взяли на себя смотрители австралийского «Парка рептилий».
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Это видео опубликовала в среду дирекция австралийского «Парка рептилий». На кадрах Тилли — пятимесячный детеныш кольцехвостого кенгуру, известного также, как желтоногий скальный валлаби, которого из бутылки кормит питательной смесью один из смотрителей.
Малыша по неизвестной причине бросила мать, и людям пришлось взять заботу о нем на себя. По словам смотрителей, за последние несколько недель Тилли неплохо прибавил в весе.
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Пятимесячного детеныша кольцехвостого кенгуру, или желтоногого скального валлаби, по неизвестной причине бросила мать. Заботу о малыше взяли на себя смотрители...
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