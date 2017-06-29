Комфортно, надежно и экономно: котлы “Хайер” — отличный выбор!



Современный рынок газовых котлов огромен, и это разнообразие иногда ставит потребителя в затруднительное положение: как сделать правильный выбор, не прогадав в соотношении цена — качество? Менее года назад в Беларуси официально стартовали продажи индивидуальных газовых котлов на тот момент новой для нас марки “Хайер” (Haier).

Чем примечателен данный продукт с технической точки зрения и на какую оценку он может претендовать в сравнении с котлами конкурентных марок, мы попросили рассказать директора ООО “Юранд-сервис” Юрия Кравченко, который занимается реализацией газового оборудования в Толочине уже на протяжении пяти лет.

— “Хайер” — это хорошо известная в мире (в частности, на европейском, американском и азиатском рынках) корпорация, производящая более 16000 моделей бытовой техники и электроники. И такой показатель, несомненно, говорит сам за себя: продукция “Хайер” качественна, надежна и конкурентоспособна, доступна по цене.

Любителям хоккея эта компания известна как партнер чемпионата КХЛ в товарной категории “Бытовая техника”. “Хайер” традиционно уделяет большое внимание спорту в разных странах мира и уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с хоккейными клубами в России. Поддержка хоккея является частью стратегии развития компании.

Что касается газовых котлов, то при их разработке учтен опыт производства лучших немецких котлов традиционного типа. Они подходят для эксплуатации в наших условиях (жесткость воды, напряжение в сети, климатические особенности и т. д.), широкий диапазон настроек позволяет обеспечить оптимальный расход газа при обогреве и обеспечении горячей водой помещения любого типа. Большой плюс данного котла — независимость от напора воды, что выгодно отличает его от котлов конкурентных марок, широко распространенных на территории нашего района.

— А используются ли уже в нашем районе “Хайеры”? Если да, то как они себя зарекомендовали?

— Наша компания реализовала и установила (стоимость монтажа 150 — 350 рублей) данные котлы в Толочине, Друцке, Нарцизово, Ламинщине, Коханово, Славенях. Охотно приобретает их население Круглянского района. Кроме нас, конечно же, граждане покупали котлы и у других продавцов. По моим оценкам, количество пользователей в нашем районе исчисляется несколькими десятками, более тридцати домовладельцев. За год эксплуатации мы не столкнулись ни с одним случаем сбоя или выхода из строя, котлы успешно функционируют.

К слову, в России данный котел уже давно занял свою нишу, там он широко распространен и пользуется заслуженной популярностью. И теперь, как видно, по праву начинает занимать нишу на белорусском рынке.

— То есть вы тоже будете продолжать сотрудничать с поставщиками этого оборудования?

— Конечно, нам выгодно предлагать потребителю хороший товар, да к тому же и по привлекательной цене. Приобрести котел “Хайер” у нас можно за 1030 рублей. Предоставляем рассрочку на 9 месяцев, в том числе и на монтаж. В комплект поставки входит дымоудалительная труба, стабилизатор напряжения не требуется.

— Почему не требуется? Он встроен?

— Нет, просто электронная “начинка” сама по себе разработана таким образом, что не нуждается ни в каких дополнительных устройствах. Может быть, для владельцев старых котлов это звучит довольно необычно, но прогресс не стоит на месте.

— Совершая серьезную покупку, человек хочет сначала присмотреться к товару. Можно ли жителям Толочина визуально, вживую, ознакомиться с котлом “Хайер”?

— Котел представлен как выставочный образец в магазине “СтройМастер” по улице Энгельса (здание бывшей текстильной фабрики).

— И, конечно же, вы по-прежнему предлагаете доставку, установку и прочие сопутствующие и последующие виды работ, избавляя потребителя от лишних хлопот?

— Да, мы работаем, как и прежде: официально, с ответственностью и гарантией, с соблюдением всех формальностей предоставляем все оборудование и услуги начиная с того момента, как клиент позвонит нам по телефону 8029-769-56-44.

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