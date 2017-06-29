Дети должны быть под присмотром



Лето — традиционно самое любимое время года для каждого ребенка — теплое солнце, игры на свежем воздухе, отдых в деревне у бабушки… Однако беззаботное времяпрепровождение таит в себе и массу опасностей, особенно, когда дети остаются на длительное время без присмотра взрослых.

На территории Республики Беларусь зарегистрирован ряд происшествий, связанных с несовершеннолетними. 21.06.2017 в оперативно-дежурную службу Ивацевичского РОВД поступило сообщение диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в месте массового отдыха граждан “Бассейн Коссово” в г. п. Коссово Ивацевичского района утонул Морозов Евгений, 19.03.2008 г. р. В ходе проведения разбирательства было установлено, что мальчишка находился в гостях у бабушки с дедушкой. Сказал дедушке, что с друзьями идет играть на детскую площадку, но направились на самом деле к городскому бассейну, месту массового отдыха, глубина которого составляет от 2 до 7 метров. Оборудован бетонными ступеньками, ведущими в воду.

В момент, когда Евгений ступил на ступеньки, он поскользнулся и упал в воду, начал тонуть. Своевременно оказать помощь ему не смогли.

18.06.2017 в 8.20 в оперативно-дежурную службу Поставского РОВД из УЗ “Поставская ЦРБ” поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи в больницу доставлена Щеголева Екатерина, 28.07.2013 г. р. с диагнозом “термический ожог кипятком туловища и нижних конечностей 1-2 степени, площадью 15%”.

В ходе проведения разбирательства было установлено, что 17.06.2017 около 13.00 мать Щеголевой Екатерины вместе с отцом уехала на свадьбу к знакомым в г. Мядель, ребенка оставили под присмотр соседке К., 1942 г. р. Около 19.00 она отправилась с девочкой в гости к соседке, где Екатерина, играя, не заметила ведро с горячей водой, упала на него и ошпарилась.

16.06.2017 в 18.10 в ОДС Полоцкого РОВД от мужчины, ловившего рыбу на берегу реки Западная Двина, поступило сообщение о том, что утонул ребенок. В ходе разбирательства было установлено, что 16.06.2017 около 16.00 В., придя домой, обнаружила отсутствие своего сына — Вострикова Артура, 13.01.2007 г.р., учащегося средней школы №18 г. Полоцка. После звонка на мобильный телефон сына выяснила, что он ушел на реку ловить рыбу со своим другом. Факт нахождения сына на рыбалке у В. беспокойства не вызывал, так как она полагала, что вместе с детьми, как это было обычно, находится отец. Около 18.15 она ушла в магазин, а вскоре ей позвонила соседка и сообщила, что Артур утонул. Со слов друга Артура, они находились на реке вдвоем, после рыбной ловли решили искупаться, в какой-то момент Артура унесло течением, и он скрылся под водой. Отец начал звать на помощь, его услышал рыбак, но помочь уже не успел.

Николай РАКОВ,

следователь Толочинского РОСК.

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