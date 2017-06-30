Музей фортификации и вооружения планируют открыть в форте №5

В филиале мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» «Музей 5 форт» открылась выставка «Брест-Литовская крепость в системе крепостей России XIX века».



Фото: Валерий Король

Выставка приурочена к 175-летию Брестской крепости. Именно столько лет прошло с момента введения Брест-Литовской крепости в число действующих крепостей Российской империи. Это международный проект рассказывающий о 8-ми крепостях — ровесницах Бресткой, в котором приняли участие музеи Литвы, Латвии, Беларуси, Польши и России.

«Музей 5 форт» не случайно выбран площадкой для экспонирования первой в истории работы филиала международной выставки.

— Сегодня перед нами остро стоит задача сохранения исторического наследия Брестской крепости, в частности, музеефикации форта № 5. В рамках подготовки к 1000-летию города, учитывая возрастающий интерес посетителей к истории фортификации, планируется создание здесь «Музея фортификации и вооружения». Разрабатываемая концепция предполагает не только музейную экспозицию, но и проведение работ по реставрации, теплоснабжению, электрификации форта. Данная выставка является прологом будущей экспозиции, — говорят организаторы выставки, сотрудники мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Инна Гавриленко и Елена Митюкова.