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Штурм замка, средневековые танцы, огненное шоу. В Вилейке 1-2 июля проходит рыцарский фестиваль

01.07.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Рыцарский фестиваль «Гонару продкаў» пройдет 1−2 июля в Вилейке. Мероприятие состоится уже во второй раз. Главной площадкой станет Нижний парк райцентра. Здесь специально возведен искусственный замок, возле которого и развернется основное действо.

Штурм этого замка участниками клубов исторической реконструкции откроет программу мероприятия. Далее в режиме нон-стоп будут проходить рыцарские турниры, массовые бои, состязания лучников, будут демонстрироваться средневековые танцы. Завершат программу первого дня концерт и огненное шоу.

На 2 июля намечены преимущественно культурно-развлекательные мероприятия и музыкально-театрализованные выступления коллективов.

Ожидается, что в Вилейку приедут клубы, занимающиеся исторической реконструкцией событий времен Великого княжества Литовского, а также Золотой Орды, стран Западной Европы периода второй половины XIV — конца XV веков.

Значительно расширится просветительская часть фестиваля. Предполагается проведение 10 семинаров и мастер-классов по различным ремеслам. Будет работать этноплощадка музыкальных и театральных выступлений с блоком белорусских народных танцев. Готовится и специальная анимационная программа.

За два фестивальных дня гости смогут познакомиться с историей, культурой и бытом населения Великого княжества Литовского, стать свидетелем реконструкций битв и турниров и поучаствовать в средневековых играх и забавах.

Главная цель рыцарского фестиваля «Гонару продкаў-2017» в Вилейке — просветительская. Обо всех проводимых мероприятиях зрители будут максимально информированы. Ставка делается на привлечение внимания людей к истории и демонстрации альтернативы современным фестивалям.

 
Теги: знакомства
 
 
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