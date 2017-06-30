Штурм замка, средневековые танцы, огненное шоу. В Вилейке 1-2 июля проходит рыцарский фестиваль

Рыцарский фестиваль «Гонару продкаў» пройдет 1−2 июля в Вилейке. Мероприятие состоится уже во второй раз. Главной площадкой станет Нижний парк райцентра. Здесь специально возведен искусственный замок, возле которого и развернется основное действо.

Штурм этого замка участниками клубов исторической реконструкции откроет программу мероприятия. Далее в режиме нон-стоп будут проходить рыцарские турниры, массовые бои, состязания лучников, будут демонстрироваться средневековые танцы. Завершат программу первого дня концерт и огненное шоу.

На 2 июля намечены преимущественно культурно-развлекательные мероприятия и музыкально-театрализованные выступления коллективов.

Ожидается, что в Вилейку приедут клубы, занимающиеся исторической реконструкцией событий времен Великого княжества Литовского, а также Золотой Орды, стран Западной Европы периода второй половины XIV — конца XV веков.

Значительно расширится просветительская часть фестиваля. Предполагается проведение 10 семинаров и мастер-классов по различным ремеслам. Будет работать этноплощадка музыкальных и театральных выступлений с блоком белорусских народных танцев. Готовится и специальная анимационная программа.

За два фестивальных дня гости смогут познакомиться с историей, культурой и бытом населения Великого княжества Литовского, стать свидетелем реконструкций битв и турниров и поучаствовать в средневековых играх и забавах.

Главная цель рыцарского фестиваля «Гонару продкаў-2017» в Вилейке — просветительская. Обо всех проводимых мероприятиях зрители будут максимально информированы. Ставка делается на привлечение внимания людей к истории и демонстрации альтернативы современным фестивалям.