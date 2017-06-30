Народный календарь велит в июле работать, чтобы зимой спокойно отдыхать

Наступила середина лета, а для наших предков это было время интесивной и напряженной работы. От ее результативности зависело качество жизни зимой. Кроме того, переход с юлианского календаря на григорианский дает шанс отпраздновать праздник Купалы еще раз, в ночь с 6 на 7 июля. TUT.BY собрал народные приметы, связанные со вторым месяцем лета, в один ролик.

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