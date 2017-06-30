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Сделано в Беларуси. Как аптекарь-предприниматель из Горок спас парижанок от веснушек

01.07.2017 12:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сегодня город Горки в Могилевской области на слуху в основном благодаря своей сельхозакадемии. Однако на рубеже XIX—XX веков здесь жил один из самых известных провизоров в Беларуси — Казимир Паздзерский. О его вкладе в мировую фармацевтику и о спасении красавиц из Парижа читай в новом выпуске проекта «Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ».

Здание, в котором разместился Горецкий районный музей, имеет свою удивительную историю. В конце XIX — начале ХХ века здесь жил провизор Казимир Антонович Паздзерский. Тут же находилась его вольная (частная) аптека, которая в основном служила для городских и местечковых жителей, а также для помещиков. Крестьяне в те времена обращались туда очень редко: они получали бесплатные лекарства из аптек сельских лечебниц, а также от участковых фельдшеров в приемных покоях.


Аптека Паздзерского по своему содержанию и оформлению ни в чем не уступала аптекам крупных городов. В 2012 году при реставрации здания было найдено 38 предметов: аптечные рецепты, сигнатуры, записки врача, письма, вексельная бумага. Все они неплохо сохранились, несмотря на хрупкость бумаги, и сегодня их можно увидеть в музее.


Наибольший интерес у исследователей вызывают аптечные сигнатуры начала ХХ века. В соответствии с Врачебным уставом (специальным документом, который регламентировал работу учреждений здравоохранения), ко всем сосудам, в которых отпускались лекарства, должны были быть приклеены сигнатуры. На них в обязательном порядке указывались название аптеки, номер рецепта, имя врача, подписавшего рецепт, имя больного, порядок приема лекарства, взятая за лекарство цена, время поступления рецепта в аптеку и время отпуска лекарства. Цена лекарства указывалась на сигнатурах и в тех случаях, когда оно отпускалось в долг. На обороте сигнатур помещались лекарственные прописи (рецепты).

Исследователи нашли сигнатуры не только самой аптеки Паздзерского, но и других аптек — Могилевской общины Красного Креста, аптек Паперна в Орше и Майзеля из местечка Лиозно Оршанского уезда, провизора Брагина в Козлове, Ново-Забалканской аптеки провизора Франкфурта.

Аптекарь Паздзерский проявил себя и как весьма успешный предприниматель. Именно в мастерской при аптеке был изобретен крем от веснушек «Казими-Метаморфоза», который в 1900 году завоевал золотую медаль на Всемирной ярмарке в Париже.


Несмотря на жесткую конкуренцию, «Казими-Метаморфоза» стабильно поставлялась на склады Москвы, Санкт-Петербурга, Вильно, Одессы для продажи крупными оптовыми фирмами в другие русские губернии. После того как провизор принял участие в парижской выставке, ему удалось открыть главный склад в парижской фирме «Schretter et C», чтобы реализовывать кремы во Франции и ее колониях.


Крем «Казими-Метаморфоза» хорошо продавался еще и за счет широкой рекламы, которая в начале ХХ века выходила в газетах и журналах. Предпринимательская деятельность принесла Паздзерскому большое состояние. Так, только с конца 1890-х годов по 1912 год было продано более двух миллионов баночек крема.

Судьба аптекаря сложилось трагично. После революции власть реквизировала его дома. Паздзерский участвовал в одном из антибольшевистских восстаний. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Аптеке Казимира Паздзерского посвящен один из разделов музейной экспозиции. В нем представлены найденные во время реставрации сигнатуры, старинная аптекарская посуда, кассовый аппарат начала ХХ века и другие уникальные экспонаты.


Кроме биографии Казимира Паздзерского в музее можно узнать об истории Горок начиная с глубокой древности до современности. Посетители музея имеют возможность с помощью интерактивной карты города и района совершить виртуальную экскурсию по наиболее значимым историческим и культурным объектам региона.

В археологическом зале можно увидеть диораму городища Никодимово — уникального памятника эпохи переселения народов, а также различные предметы, найденные во время археологических раскопок на территории района. Среди них уникальный экспонат — каменная иконка с надписями кириллическими буквами, которая датируется рубежом ХІІ-ХІІІ столетий.


Этнографический раздел оформлен в виде ярмарки, на которой можно увидеть изделия и орудия труда горецких мастеров: деревообработчиков, ткачей, гончаров, кузнецов, шаповалов. Там можно увидеть горецкий народный женский и девичий костюмы, рушники, тканые пояса, бондарные изделия, предметы из лозы, соломы, глины, лавку с церковными древностями и другие.



Наибольший интерес вызывает экспозиционный зал «Горки уездные», в котором представлены интерьеры начала ХХ века горецкого фотоателье Бориса Ариеля и аптеки Казимира Паздзерского. Благодаря экспозиции можно узнать о развитии в уезде в дореволюционный период промышленности, торговли, пожарной охраны, образования, культуры, судебных органов.


Здесь экспонируются уникальные предметы мещанского быта белорусского и еврейского населения, фотоснимки, документы.

Горки известны своей сельхозакадемией. Поэтому в музее восстановлен интерьер рабочего кабинета ее преподавателя, который приблизительно датируется 1950 годами.


Кроме экспозиционных залов Горецкий музей имеет два зала для выставок. В одном из них находится постоянно действующая выставка талантливого могилевского художника, члена Белорусского союза художников Федора Киселева. Экспозиции второго зала периодически обновляются.


Адрес музея: 213 404, Могилевская область, город Горки, улица Крупской, 3.
Режим работы: вторник-суббота — 08.30−17.00, выходные — воскресенье, понедельник.
Стоимость входных билетов на постоянно действующую экспозицию в 2017 году: школьники — 30 копеек, студенты — 40 копеек, взрослые — 60 копеек.
Организация экскурсий: дети, студенты — 1 рубль, взрослые — 2 рубля.

Справка о проекте

Организатором проекта «Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ» выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь. Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

Все материалы проекта «Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ»

 
 
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На рубеже XIX-XX веков здесь жил один из самых известных провизоров в Беларуси - Казимир Паздзерский. О его вкладе в мировую фармацевтику - в новом выпуске проекта.

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