﻿ "Мы пришли сюда, чтобы "наши души грелись"". Тысячи верующих приняли участие в Будславском фесте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Мы пришли сюда, чтобы "наши души грелись"". Тысячи верующих приняли участие в Будславском фесте

01.07.2017 13:33 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В торжествах в честь иконы Матери Божьей Будславской, которые проходят в этом году 30 июня и 1 июля, принимают участие более 20 тысяч паломников. Около 2300 из них преодолели путь от своих населенных пунктов до Будслава пешком, сообщает Сatholic.by.


Фото: Сatholic.by

Пилигримы из Лиды, Барановичей, Витебска, Минска, они провели в дороге по нескольку дней и прошли не один десяток километров. Самой многочисленной стала пилигримка из Барановичей — 267 человек, они прошли и самое большое расстояние в 293 км.




Будславский фест проводится на территории Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии. В этом году празднования приурочены к 100-летию явления Матери Божьей Фатимской. В них участвовали епископы из Беларуси, представители власти и иностранных дипломатических миссий.

В ночь на субботу у костела прошла процессия со свечами. В полночь состоялась святая месса, которую возглавил апостольский нунций в Беларуси, архиепископ Габор Пинтер.




«Мы пришли в Будслав, чтобы „наши души грелись“. Здесь мы встречаем особое присутствие милосердного Бога. Здесь мы чувствуем себя как дома, где Небесная Мать всегда терпеливо и преданно ждет нашего возвращения домой», — отметил архиепископ Габор Пинтер.


Напомним, Будславский фестиваль в минувшем году получил статус историко-культурной ценности Беларуси.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году празднования приурочены к 100-летию явления Матери Божьей Фатимской.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Сделано в Беларуси. Как аптекарь-предприниматель из Горок спас парижанок от веснушек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика