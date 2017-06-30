В торжествах в честь иконы Матери Божьей Будславской, которые проходят в этом году 30 июня и 1 июля, принимают участие более 20 тысяч паломников. Около 2300 из них преодолели путь от своих населенных пунктов до Будслава пешком, сообщает Сatholic.by .



Фото: Сatholic.by

Пилигримы из Лиды, Барановичей, Витебска, Минска, они провели в дороге по нескольку дней и прошли не один десяток километров. Самой многочисленной стала пилигримка из Барановичей — 267 человек, они прошли и самое большое расстояние в 293 км.













Будславский фест проводится на территории Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии. В этом году празднования приурочены к 100-летию явления Матери Божьей Фатимской. В них участвовали епископы из Беларуси, представители власти и иностранных дипломатических миссий.

В ночь на субботу у костела прошла процессия со свечами. В полночь состоялась святая месса, которую возглавил апостольский нунций в Беларуси, архиепископ Габор Пинтер.













«Мы пришли в Будслав, чтобы „наши души грелись“. Здесь мы встречаем особое присутствие милосердного Бога. Здесь мы чувствуем себя как дома, где Небесная Мать всегда терпеливо и преданно ждет нашего возвращения домой», — отметил архиепископ Габор Пинтер.





Напомним, Будславский фестиваль в минувшем году получил статус историко-культурной ценности Беларуси.