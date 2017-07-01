Певицу Бьянку не пустили в Украину

Певице Бьянке отказали во въезде в Украину, она направлялась в Одессу на свой концерт. Причиной стало посещение девушкой Крыма. Об этом она написала в своем Instagram . Информацию подтвердил также представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.



Фото: diyarfm.net

Бьянка рассказала, что ей запрещено въезжать в Украину три года. В соцсети она продемонстрировала штамп в паспорте с отказом на въезд.

Певица ехала на концерт в Одессу, который должен был состояться 30 июня. «Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я шесть лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском», — написала она.

Девушка отмечает, что считает Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию. Бьянка также подчеркивает, что не имеет никакого отношения к политике, ее интересует только творчество.

Настоящее имя певицы Татьяна Липницкая, она родилась в Минске. Певица работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Беларуси. Татьяне предлагали представить Беларусь на конкурсе «Евровидение» в 2005 году, однако она отказалась, выбрав работу над записью альбома вместе с хип-хоп исполнителем Серегой. С 2010 года девушка живет в Москве.

Это уже не первый подобный случай. Не так давно разразился скандал, когда в Украину не пустили российскую участницу "Евровидения-2017".