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Тест. Что вы помните из школьной программы по всемирной истории новейшего времени?
02.07.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Трехнедельный марафон подошел к своему завершению. Сегодня — последнее в этом году централизованное тестирование. Проверьте свои знания по всемирной истории новейшего времени, ответив на десять наших вопросов.
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Трехнедельный марафон подошел к своему завершению. Сегодня - последнее в этом году централизованное тестирование. Проверьте свои знания по всемирной истории...
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