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Дельфина и Найка Борзова отказались пустить на музыкальный фестиваль в Киеве

02.07.2017 13:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Российских музыкантов Найка Борзова и Андрея Лысикова, выступающего под псевдонимом Дельфин, не пустили на музыкальный фестиваль Atlas Weekend в Киеве. Об этом стало известно 1 июля.


Сообщение о том, что Дельфин не приедет на мероприятие в украинскую столицу, появилось на странице Atlas Weekend в Facebook.

«Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. (…) Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо», — цитируют Лысикова организаторы.

По тем же причинам в Atlas Weekend не сможет принять участие и Найк Борзов. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что скоро ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ», — отметил исполнитель.

Atlas Weekend проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля. Хедлайнерами фестиваля стали группы Kasabian и Prodigy, а также певец Джон Ньюман. Согласно расписанию на сайте мероприятия, Дельфин должен был выступить 1 июля, а Борзов — 2 июля. Среди российских исполнителей, которые приняли участие в музыкальном событии, — Noize MC, Anacondaz, Louna, «Порнофильмы» и «Северный флот».

 
 
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"Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что скоро ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ", -...

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