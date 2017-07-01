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Дельфина и Найка Борзова отказались пустить на музыкальный фестиваль в Киеве
02.07.2017 13:57 — Новости Культуры | Tut.by
Российских музыкантов Найка Борзова и Андрея Лысикова, выступающего под псевдонимом Дельфин, не пустили на музыкальный фестиваль Atlas Weekend в Киеве. Об этом стало известно 1 июля.
Сообщение о том, что Дельфин не приедет на мероприятие в украинскую столицу, появилось на странице Atlas Weekend в
«Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. (…) Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо», — цитируют Лысикова организаторы.
По тем же причинам в Atlas Weekend не сможет принять участие и Найк Борзов. Об этом он сообщил на своей странице во «
Atlas Weekend проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля. Хедлайнерами фестиваля стали группы Kasabian и Prodigy, а также певец Джон Ньюман. Согласно расписанию на
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