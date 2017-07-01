Новый фильм Звягинцева победил на кинофестивале в Мюнхене

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получил главный приз кинофестиваля в Мюнхене, об этом сообщается на сайте кинофорума.

Главную награду ARRI/Osram кинофестиваля в Мюнхене (Filmfest München), которая вручается лучшему международному фильму, получил проект "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева. Приз на сцене получили продюсеры картины Александр Роднянский и Сергей Мелкумов.

"Звягинцев создает рассказ об обществе, контролируемом извне, в котором каждый человек занят собой, а любовь и сопереживание в нем отсутствуют", — прокомментировало решение жюри фестиваля.



© Фото: Киновидеопрокат Кадр из фильма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева

Фильм "Нелюбовь" рассказывает о разводе молодой супружеской пары. Главные герои так поглощены личными проблемами, что пренебрегают своим единственным ребенком, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно после их очередной ссоры сын убегает из дома и пропадает.

Мировая премьера картины "Нелюбовь" состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм был удостоен Приза жюри.