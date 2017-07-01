ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый фильм Звягинцева победил на кинофестивале в Мюнхене

02.07.2017 14:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получил главный приз кинофестиваля в Мюнхене, об этом сообщается на сайте кинофорума.

Главную награду ARRI/Osram кинофестиваля в Мюнхене (Filmfest München), которая вручается лучшему международному фильму, получил проект "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева. Приз на сцене получили продюсеры картины Александр Роднянский и Сергей Мелкумов.

"Звягинцев создает рассказ об обществе, контролируемом извне, в котором каждый человек занят собой, а любовь и сопереживание в нем отсутствуют", — прокомментировало решение жюри фестиваля.

Новый фильм Звягинцева победил на кинофестивале в Мюнхене
© Фото: Киновидеопрокат
Кадр из фильма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева

Фильм "Нелюбовь" рассказывает о разводе молодой супружеской пары. Главные герои так поглощены личными проблемами, что пренебрегают своим единственным ребенком, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно после их очередной ссоры сын убегает из дома и пропадает.

Мировая премьера картины "Нелюбовь" состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм был удостоен Приза жюри.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее режиссер завоевывал главную награду этого кинофорума с фильмом "Левиафан".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Дельфина и Найка Борзова отказались пустить на музыкальный фестиваль в Киеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика