Наступил второй месяц лета, а фотослужба TUT.BY рада отчитаться за первый. В июне объективы наших фотографов повидали многое: выпускной модели-блогера, истории друзей, Купалье, подготовку к параду… Мы вместе с журналистами нашли большой загон с оленями, проследили весь процесс сдачи крови донорами — и показываем все это вам в подборке наших лучших фото месяца.



1. Подруги позируют фотографу к материалу о Дне друзей. Ольга Зуева работает психологом в социальном центре обслуживания населения, Наталья Авдей — преподаватель русского языка и литературы, Елена Рихтович — бухгалтер в РУП «Белпочта», Наталья Михалюкович — главный бухгалтер. Минск, Беларусь. 8 июня 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал.



Шествие участников к «выле» — места, где проходит празднование Купалья. Сразу они собираются в местечке Раков, плетут венки, поют песни, выбирают Купалинку и идут через всю окрестность. Всю ночь люди водят хороводы с музыкой, а потом прыгают через костер. Утром встречают рассвет. Раков, Беларусь. 24 июня, 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал



Снежана Зубко -- чемпионка Европы по классическому пауэрлифтингу готовится к выступлению. В июне в Минске проходил чемпионат мира по этому виду спорта. Снежана выиграла бронзовую медаль. На работу в фитнес-клубы девушку из Баранович не хотели брать и ей пришлось устроиться по знакомству. Минск, Беларусь. 24 июня 2017 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Весь материал



Посетительница с продукцией французской пекарни Paul, которая открылась в июне в Минске за Дворцом Республики. На открытии кафе присутствовал французский посол. Стоимость заведения оценивается почти в 2 млн евро. Минск, Беларусь. 29 июня, 2017 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Весь материал



Танк Т-72Б на этапе во время танкового биатлона, походившего на Линии Сталина. Данные соревнования — подготовительный этап для белорусских участников перед соревнованиями в России. Минский район, Беларусь. 17 июня 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал



Жительниц двухэтажного района «Розочки», который планируется снести к 2020 году. В этот план входят улицы Карла Либкнехта — Розы Люксембург — Карпова и Лермонтова. Минск, Беларусь. 22 июня, 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Весь материал



Тени бегунов на Кубке Европы по легкой атлетике, который проходил на Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Минск, Беларусь. 10 июня 2017 года. Фото: Максим Слижевский, TUT.BY. Весь материал



Елизавета Мартинчик сдерживает слезы во время выпускного концерта в школе № 3 города Ивацевичи. Девушка -- модель и популярный блогер, у которой более 270 тысяч подписчиков в инстаграме. Она снималась для журнала Teen Vogue, жила в США, Китае и Японии. Девушка говорит, что в Ивацевичах все друг друга знают и признается в том, что любит свой небольшой городок. г. Ивацевичи, Брестская область, Беларусь. 9 июня 2017 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал



Артист Цирка дю Солей — белорусский спортивный акробат Кирилл Шатов гримируется перед выступлением. Сотрудники цирка увидели 11-минутное видео с Кириллом и предложили ему работу. Молодой человек родом из Барановичей занимался в училище Олимпийского резерва и готовился стать тренером. Вильнюс, Литва. 9 июня 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Весь материал



Чиновники идут под зонтами во время открытия завода «Элезер» холдинга «Амкодор Семаш». Цель завода — стопроцентное импортозамещение сельскохозяйственной продукции. Дзержинск, Минская область, Беларусь. 13 июня 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Процесс забора крови у донора в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. По данным центра, количество безвозмездных доноров в Беларуси выросло до 21, 2%. Минск, Беларусь. 14 июня 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Девушка возле популярного знака Лас-Вегаса, где принято фотографироваться, если попадаешь в этот город. Правее за кадром стоит большая очередь жаждущих сделать заветный снимок. 22 мая 2017 года. Лас-Вегас, США. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Портрет 79-летнего тренера по теннису Аркадия Эйдельмана. В 1991 году тренер перебрался жить в США, а до этого готовил теннисистов, многие из которых становились известными. Минск, Беларусь. 16 июня 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Весь материал



Отец-одиночка Дмитрий играет со своим 9-тилетним сыном Игнатом в воскресный день. В семье также живет 16-летняя дочь Карина. 18 июня в мире отмечали День отца. Михановичи, Минская область, Беларусь. 18 июня 2017 года. Весь материал



Военный курсант помогает другу поправить форму во время репетиции парада ко Дню Независимости Республики Беларусь, который отмечают 3 июля. 24 июня 2017 года Фото: Ольга Федорова, TUT.BY Весь материал



Олени пьют воду в загоне «арабского участка», который занимает 32 квадратных километра на территории Логойского района. 7 июня 2017 года. Логойский район, Минская область, Беларусь. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал



Священнослужители успокаивают жену священника-спортсмена из Гатово Константина Бурыкина, которого судят в суде Заводского района города Минска. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Родственники обвиняемого считают, что священник привлек к себе внимания из-за того, что возглавлял Белорусскую федерацию пауэрлифтинга. Минск, Беларусь. 29 июня 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Артистки-любители общаются на площади Свободы в Минске во время Дня Казахстана. Все лето в Минске по выходным проходят дни национальных культур. 17 июня 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY. Весь материал



Оксана Белава позирует фотографу в одном из цехов МТЗ. Оксана — представительница самой старой заводской династии предприятия, общий трудовой стаж семьи — 237 лет. Начинала она с корпуса сборки тракторов, потом работала в транспортном цеху водителем электротележки в электротокарном депо. После перевелась на должность техника по учету. 21 июня 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY . Весь материал



Пара подростков обнимается во время фестиваля youtube-блогеров «Vidak». Фестиваль проходил в Футбольном манеже и собрал несколько сотен подростков пятых-восьмых классов. 18 июня 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY. Весь материал



Участники бронепробега «Дорога мужества» во время митинга возле Кургана Славы. Цель — пройти путь от Бреста до Москвы общей протяженностью 2300 километров в знак памяти о событиях Великой Отечественной войны. 20 июня 2017 года. Минская область, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Весь материал



Коровы, дающие молоко для брестского завода «Санта Бремор», который производит в том числе и мороженое. Цех по его производству открыли в 2000 году в дополнение к рыбному. 15 июня 2017 года. г. Брест, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Джазовый гитарист Скотт Хендерсон во время выступления на фестивале «Джазовые вечера у Ратуши». 10 июня 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал



Отец с дочерьми сидят на пирсе. 25 мая 2017 года. Санта-Барбара, Калифорния, США. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал

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