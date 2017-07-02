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Бал в усадьбе Огинского: почему свободная программа - это хорошо

02.07.2017 20:38 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Распорядитель бала пригласил кавалеров за бальными книжечками и напомнил собравшимся, что помимо заявленных в программе танцев приглашенные музыканты — капелла Doux Souvenir — могут исполнить композиции по желанию танцующих.

Бал в усадьбе Огинского: почему свободная программа - это хорошо
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
Бальная книжечка

Несмотря на распахнутые настежь форточки, в зале было душно. Дамы обмахивались веерами и прогуливались, стараясь держаться ближе к окнам, хотя на улице, предвещая грозу, было едва ли свежее, чем внутри. Под присмотром няни поодаль от танцующих резвились дети, которым жара, казалось, была ни по чем: им тоже интересно было взглянуть на бал.

Бал в усадьбе Огинского: почему свободная программа - это хорошо
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
Маленькая дама

Кавалеры украдкой утирали платками лоб и шутили, что выжимать скоро придется не только их, но и перчатки. Однако, несмотря на жару, и дамы, и кавалеры горели желанием танцевать — случалось, что маленькой залы было недостаточно для того, чтобы вместить кружащиеся в вальсы пары и наблюдающих за ними.

Танцы начала XIX века не слишком сложные в том, что касается фигур, но их можно назвать непростыми технически: напрыгавшись в мазурке, гости, раскрасневшиеся от танца и удовольствия, чинно следовали в обеденный зал, чтобы освежиться мятной водой с лимоном и восполнить энергию легкими закусками.

Те же, у кого не было настроения танцевать, коротали вечер за карточным столиком: играли в вист или просто раскладывали пасьянсы.

Бал в усадьбе Огинского: почему свободная программа - это хорошо
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
Игра в карты

Гости остались довольны прошедшим мероприятием. "Хорошо, что программа была свободной — достаточно договориться с несколькими парами, и можно станцевать любимый танец", — поделился один из гостей. В XIX веке существовали танцы, которые исполнялись парами в общем кругу — вне зависимости от их количества, либо нуждались в построении сетов — когда три и больше пар становятся в ряд, или четыре — в каре друг напротив друга. 

Бал в усадьбе Огинского: почему свободная программа - это хорошо
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
Полонез

Последний из прозвучавших вальсов был игровым: пары танцевали гранд-шен (дамы и кавалеры двигаются по кругу в противоположные стороны, меняясь за руку), пока между ними не вклинивались неприглашенные дамы. Тогда заметивший это распорядитель командовал: "Вальс!" — и кавалеры увлекали в танце тех дам, чья рука в данный момент была у них в руке. Оставшиеся дамы кружились, демонстрируя наряды и выжидая, когда распорядитель сделает знак сменить фигуру — и все повторится сначала.

Бал в усадьбе Огинского: почему свободная программа - это хорошо
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
Вальс

На балу присутствовали гости не только из Беларуси, но и из России и Польши — в последнем случае языковой барьер не стал помехой в танцах, к тому же, многие из реконструкторов прекрасно владеют польским и говорят по-английски.

 
 
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Не успели на усадьбу Огинского в Залесье опуститься душные летние сумерки, как гости, освеженные кратким дневным отдыхом, собрались в бальной зале поместья:...

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