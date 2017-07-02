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Семеро против бургеров. Как прошел Чемпионат по скоростному поеданию этих бутербродов

03.07.2017 11:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Семеро посетителей фестиваля «Папа отдыхает» приняли вызов от организаторов Чеспионата по скоростному поеданию бургеров и взялись соревноваться в том, кто быстрее съест три больших бутерброда. Наравне с папами в поедании активно участвовали и мамы, но до финиша дошли не все, а победитесь, как и полагается, был всего один.

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Фестиваль «Папа отдыхает» проходит 2−3 июля в обновленном Urban Park Dreamland. Во второй день поедать бургеры уже не предложат, но развлекут по полной с известными роковыми хитами всех времен и народов.

 
 
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Семеро посетителей фестиваля "Папа отдыхает" приняли вызов от организаторов Чеспионата по скоростному поеданию бургеров и взялись соревноваться в том, кто...

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