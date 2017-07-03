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Владимира Машкова не пустили на съемки продолжения "Ликвидации" в Одессу

04.07.2017 06:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актера Владимира Машкова не пустили на съемки продолжения сериала «Ликвидация» в Одессу. Об этом рассказал режиссер Сергей Члиянц.


Владимир Машков в роли Давида Гоцмана в сериале "Ликвидация". Скриншот видео

Как рассказал Члиянц, год назад «старшие товарищи» попросили его поучаствовать в съемках второй части сериала, и несмотря на «непростое» время, все шло хорошо.

«Местные власти, а так же представители силовых структур, выразили серьезную поддержку проекту, а большинство уверяло в желании активно помогать съемкам фильма. И вдруг как гром среди ясного неба: Актеру Владимиру Машкову запрещен въезд в Украину. Какая же „Ликвидация“ без Давида Гоцмана?! Итак: съемки сорваны», — рассказал Члиянц.

Вероятно, запрет на въезд связан с посещением Крыма, где Машков снимался в фильме «Экипаж». По украинским законам, в Крым нельзя въезжать без разрешения украинских властей.

Владимир Машков сыграл в сериале «Ликвидация» главную роль Давида Гоцмана, начальника отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска.

Сериал Сергея Урсуляка вышел в 2007 году. В 2015-м стало известно, что у сериала выйдет продолжение. Урсуляк отказался его снимать.

 
 
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Вероятно, запрет на въезд связан с посещением Крыма, где Машков снимался в фильме "Экипаж".

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