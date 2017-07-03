Салюты, 3D-шоу и много истории. Как Могилев три дня отмечал День рождения и День Независимости

Выходные в Могилеве превратились в трехдневный праздник, который не смогла испортить даже дождливая погода. Город отмечал 750-летие и День Независимости Беларуси.





Самым насыщенным на события стало 1 июля — в этот день город отмечал юбилей. Официальным Днем рождения Могилева считается 28 июня — дата освобождения его от немецко-фашистских захватчиков, однако празднование для удобства перенесли на ближайшие выходные.





















































День начался нетрадиционно — с открытия городской спартакиады инваспорта. Затем программа перетекла в привычное за последние годы русло. Прошло часовое театрализованное шествие, символизирующие вехи истории Могилева. Пешеходная улица Ленинская на пять часов превратилась в ярмарочную — с национальными подворьями и торговыми рядами ремесленников.

Традиционную программу разбавили арт-площадка «Большой бард рыбалки» на берегу Днепра и практически домашний праздник от «Центра городских инициатив» на этнохуторе «Зеленая роща».

Весь «изюм» юбилея пришелся на вечер. Масштабное двухчасовое театрализованное представление на площади Ленина также было посвящено истории города. В красочном шоу приняли участие не только артисты — на площадь вывели лошадей, машины. А завершилось все видеошоу в формате 3D-mapping. На фасад здания облисполкома транслировали специально созданный видеоряд — и он был посвящен 750-летней истории Могилева.

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Празднование юбилея завершилось концертом групп J: МОРС и 3t. ON на площади Славы и тридцатиминутным фейерверком, который подарил Могилеву город Чанша китайской провинции Хунань.

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Второй день праздника начался со спорта. В 9 утра прошел легкоатлетический пробег, который плавно перетек в продолжение спартакиады инваспорта. На городском пляже продолжала работать площадка «Большой бард-рыбалки», а в Печерском лесопарке работал веревочный городок и проходили соревнования по лазертагу. Вечером в центре Могилева работали музыкальные площадки.

Празднование Дня Независимости также прошло более традиционно. Началось оно с митинга на мемориальном комплексе Буйничское поле.





























Затем — праздник национальной культуры на улице Ленинской, концерты, вернисажи в центре города. Завершилось торжество гимном и фейерверком на площади Славы.



