|
Салют в День Независимости в Минске
04.07.2017 09:57 — Новости Культуры | Tut.by
В День Независимости небо над Минском и многими городами Беларуси осветил праздничный салют. Публикуем видеозапись светового шоу на память всем, кто видел сам, и для тех, кто увидеть не мог.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День Независимости небо над Минском и многими городами Беларуси осветил праздничный салют. Публикуем видеозапись светового шоу на память всем, кто видел сам, и...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии