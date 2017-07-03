Салют в День Независимости в Минске

В День Независимости небо над Минском и многими городами Беларуси осветил праздничный салют. Публикуем видеозапись светового шоу на память всем, кто видел сам, и для тех, кто увидеть не мог.

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