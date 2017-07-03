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В Китае обнаружили останки древних людей-великанов

04.07.2017 10:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Археологи из Поднебесной обнаружили в провинции Шаньдун (на востоке Китая) останки крайне высоких для своего времени людей, рост которых достигал 1,9 метра. Об этом сообщает ТАСС.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«Мы пришли к такому выводу после изучения костей. При жизни они несомненно были еще выше, — говорит Фан Хуэй из Шаньдунского университета. — Думаю, такое телосложение объясняется наличием обильных источников продовольствия, к которым эти люди имели доступ».

Люди, останки которых обнаружили археологи, жили на территории современного Китая около пяти тысяч лет назад. Находка сделана учеными в ходе раскопок, которые ведутся с 2016 года в районе города Цзинань (административный центр Шаньдун). Специалисты считают, что извлеченные останки принадлежат представителям культуры эпохи неолита Луншань, в древности населявшим бассейн реки Хуанхэ.

 
 
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Археологи из Поднебесной обнаружили в провинции Шаньдун (на востоке Китая) останки крайне высоких для своего времени людей, рост которых достигал 1,9 метра. Об этом...

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