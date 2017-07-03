МИНСК, 4 июл — Sputnik. На праздновании Дня Независимости в Жодино выступали Алена Апина и Владимир Ухтинский, однако билеты на концерт необходимо было покупать, сообщили Sputnik читатели.

Беларусь отметила 3 июля главный государственный праздник — День Независимости. Во многих населенных пунктах республики в этот день прошли и Дни города — обычно их празднуют в день освобождения в годы войны.

Широко праздновали 3 июля и в Жодино: на праздничном концерте выступали экс-солистка группы "Комбинация" Алена Апина, Владимир Ухтинский и другие знаменитости. Однако на праздничный концерт нельзя было просто прийти — перед этим необходимо было купить билет.

Как сообщили читатели Sputnik, один "квиток" на концерт в честь Дня Независимости и Дня города стоил двадцать рублей. Без билетов зрители могли только слушать музыку — у стадиона "Торпеда".

Жгу в Жодино трезвая под Аленку Апину, которая поёт песни Комбинации. Каеф. — назар (@anny_nazarik) 3 июля 2017 г.

​Российские звезды — не редкость на праздновании Дня Независимости. Например, в областных центрах выступали Алексей Воробьев, Олег Газманов и другие знаменитости. В Минске вечером 3 июля выступали белорусские звезды: NaviBаnd, "Леприконсы" и "Дрозды".