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Жодино с 3 июля поздравляла "Комбинация" Алена Апина

04.07.2017 10:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. На праздновании Дня Независимости в Жодино выступали Алена Апина и Владимир Ухтинский, однако билеты на концерт необходимо было покупать, сообщили Sputnik читатели.

Беларусь отметила 3 июля главный государственный праздник — День Независимости. Во многих населенных пунктах республики в этот день прошли и Дни города — обычно их празднуют в день освобождения в годы войны.

Широко праздновали 3 июля и в Жодино: на праздничном концерте выступали экс-солистка группы "Комбинация" Алена Апина, Владимир Ухтинский и другие знаменитости. Однако на праздничный концерт нельзя было просто прийти — перед этим необходимо было купить билет.

Как сообщили читатели Sputnik, один "квиток" на концерт в честь Дня Независимости и Дня города стоил двадцать рублей. Без билетов зрители могли только слушать музыку — у стадиона "Торпеда".

​Российские звезды — не редкость на праздновании Дня Независимости. Например, в областных центрах выступали Алексей Воробьев, Олег Газманов и другие знаменитости. В Минске вечером 3 июля выступали белорусские звезды: NaviBаnd, "Леприконсы" и "Дрозды".

 
Теги: Минск
 
 
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В областном городе прошли накануне одновременно два праздника - День Независимости и День города.

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