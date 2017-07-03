Японского кота научили крутить спиннер хвостом

Кот, который научился крутить спиннер, стал звездой японских соцсетей. Ролик, опубликованный в Twitter , собрал около 40 тысяч ретвитов и более 50 тысяч лайков.

Спиннер — это игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер. Этот продукт стал популярен весной 2017 года как в Японии, так и в США.