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Японского кота научили крутить спиннер хвостом
04.07.2017 11:57 — Новости Культуры | Tut.by
Кот, который научился крутить спиннер, стал звездой японских соцсетей. Ролик, опубликованный в
Спиннер — это игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер. Этот продукт стал популярен весной 2017 года как в Японии, так и в США.
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Кот, который научился крутить спиннер, стал звездой японских соцсетей. Ролик, опубликованный в Twitter, собрал около 40 тысяч ретвитов и более 50 тысяч лайков.
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