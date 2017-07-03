МИНСК, 4 июл — Sputnik. Мультфильм "Гадкий я 3" возглавил белорусский кинопрокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в столичном УП "Киновидеопрокат".

Мультфильм "Гадкий я 3" — продолжение одноименной серии анимационных фильмов и картины "Миньоны" — вышел в прокат на постсоветском пространстве в минувший четверг и сразу возглавил рейтинг как в Беларуси, так и в России и других странах.

Только в государственных кинотеатрах Минска анимация "Гадкий я 3" собрала более 157 тысяч рублей и в целом получила положительные отзывы зрителей и кинокритиков.

Второе место по сборам в Минске занимают "Трансформеры" и менее 61 тысячи рублей, третье — "Тачки 3" и 20,6 тысячи рублей.

Замыкают список лидеров белорусского проката "Пираты Карибского моря" и новая "Мумия" с Томом Крузом.

В мировом прокате также лидером стал "Гадкий я 3", который уже заработал порядка 180 миллионов долларов. По-прежнему успешны в прокате "Чудо-женщина" и "Трансформеры", а "Пираты Карибского моря" лишились места в рейтингах по бокс-офису в большинстве стран.