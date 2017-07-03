ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Не стыдно спросить" у городского активиста Антона Мотолько: парады, парковки, сносы

04.07.2017 12:42 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Людей, готовых возмущаться событиями вокруг себя, много, а готовых влиять на события и пространство, в котором живут, — единицы. Самый, наверное, известный городской активист Антон Мотолько станет гостем нового выпуска проекта «Не стыдно спросить»


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Зачем он объявил войну парковщикам на зеленой зоне, как удается выстраивать отношения с государственными органами, почему ему не все равно, как перестроят разные районы столицы; чем ему так не нравятся парады, много ли можно сделать в одиночку, кто входит в команду проекта #мотолькопомоги. Были ли попытки мести за его принципиальность, до чего не доходят руки и с какими просьбами обращаются горожане к общественному активисту. Обо всем этом можно узнать в рамках проекта «Не стыдно спросить» у Антона Мотолько.

Он станет гостем студии TUT.BY в среду, 5 июля, в 11.00. «Не стыдно спросить» онлайн-интервью, в основе которых лежат зрительские вопросы. Их можно уже присылать на air@tutby.com с пометкой «Не стыдно спросить» или оставить в комментариях во время трансляции в нашем паблике в Facebook. Принимаются самые разные вопросы, даже самые неудобные. Присылайте и подключайтесь к эфиру. 

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Людей, готовых возмущаться событиями вокруг себя, - много, а готовых влиять на события и пространство, в котором живут, - единицы. Наверное, самый известный городской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Небо, салют, самолеты. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика