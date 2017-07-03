Людей, готовых возмущаться событиями вокруг себя, много, а готовых влиять на события и пространство, в котором живут, — единицы. Самый, наверное, известный городской активист Антон Мотолько станет гостем нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Зачем он объявил войну парковщикам на зеленой зоне, как удается выстраивать отношения с государственными органами, почему ему не все равно, как перестроят разные районы столицы; чем ему так не нравятся парады, много ли можно сделать в одиночку, кто входит в команду проекта #мотолькопомоги . Были ли попытки мести за его принципиальность, до чего не доходят руки и с какими просьбами обращаются горожане к общественному активисту. Обо всем этом можно узнать в рамках проекта «Не стыдно спросить» у Антона Мотолько.

Он станет гостем студии TUT.BY в среду, 5 июля, в 11.00. «Не стыдно спросить» — онлайн-интервью, в основе которых лежат зрительские вопросы. Их можно уже присылать на air@tutby.com с пометкой «Не стыдно спросить» или оставить в комментариях во время трансляции в нашем паблике в Facebook . Принимаются самые разные вопросы, даже самые неудобные. Присылайте и подключайтесь к эфиру.