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"Не стыдно спросить" у городского активиста Антона Мотолько: парады, парковки, сносы
04.07.2017 12:42 — Новости Культуры | Tut.by
Людей, готовых возмущаться событиями вокруг себя, много, а готовых влиять на события и пространство, в котором живут, — единицы. Самый, наверное, известный городской активист Антон Мотолько станет гостем нового выпуска
Зачем он объявил войну парковщикам на зеленой зоне, как удается выстраивать отношения с государственными органами, почему ему не все равно, как перестроят разные районы столицы; чем ему так не нравятся парады, много ли можно сделать в одиночку, кто входит в команду проекта
Он станет гостем студии TUT.BY в среду, 5 июля, в 11.00. «Не стыдно спросить» — онлайн-интервью, в основе которых лежат зрительские вопросы. Их можно уже присылать на
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Людей, готовых возмущаться событиями вокруг себя, - много, а готовых влиять на события и пространство, в котором живут, - единицы. Наверное, самый известный городской...
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