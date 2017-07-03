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"Каждый сам настраивает себя на погоду". Как минчане меняют планы на лето из-за прохлады
04.07.2017 12:53 — Новости Культуры | Tut.by
О погоде этим летом говорят больше, чем о сносах, парадах и переносе времени начала уроков вместе взятых. Непривычно холодная весна повлияла на огородные дела. Была призрачная надежда на теплое лето, но частые дожди и невысокие температуры не дают белорусам даже снять кофты и в полной мере примерить летний гардероб. Как из-за нелетней погоды меняют планы минчане, — об этом смотрите в сюжете TUT.BY.
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Была призрачная надежда на теплое лето, но частые дожди и невысокие температуры не дают белорусам даже снять кофты и в полной мере примерить летний гардероб. Как...
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