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Девятилетний китайский мальчик угнал автобус и катался на нем сорок минут
04.07.2017 13:30 — Новости Культуры | Tut.by
Девятилетний китайский мальчик из Гуанчжоу, имя которого не называется, угнал пассажирский автобус и катался по городу 40 минут, прежде чем его задержали полицейские.
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Другой человек снял на мобильный телефон, как мальчик едет по обычной оживленной улице. Видно, что у автобуса выбито стекло боковой пассажирской двери. Скорее всего, через нее мальчик и влез в кабину.
За 40 минут езды юный водитель не совершил ни одного ДТП и не поцарапал ни одного автомобиля. После допроса полицейские отпустили мальчика домой: никакого наказания за его поступок в китайском законодательстве не предусмотрено.
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Девятилетний китайский мальчик из Гуанчжоу, имя которого не называется, угнал пассажирский автобус и катался по городу 40 минут прежде, чем его задержали...
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