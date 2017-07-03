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Девятилетний китайский мальчик угнал автобус и катался на нем сорок минут

04.07.2017 13:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Девятилетний китайский мальчик из Гуанчжоу, имя которого не называется, угнал пассажирский автобус и катался по городу 40 минут, прежде чем его задержали полицейские.

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Как пишет сайт Shaghaiist, на чью публикацию обратил внимание medialeaks.ru, угон заснял на свой мобильный телефон один из очевидцев события. В тот момент в автобусе никого не было, а присутствующие даже не пытались помешать мальчику.

Другой человек снял на мобильный телефон, как мальчик едет по обычной оживленной улице. Видно, что у автобуса выбито стекло боковой пассажирской двери. Скорее всего, через нее мальчик и влез в кабину.

За 40 минут езды юный водитель не совершил ни одного ДТП и не поцарапал ни одного автомобиля. После допроса полицейские отпустили мальчика домой: никакого наказания за его поступок в китайском законодательстве не предусмотрено.

 
 
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Девятилетний китайский мальчик из Гуанчжоу, имя которого не называется, угнал пассажирский автобус и катался по городу 40 минут прежде, чем его задержали...

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