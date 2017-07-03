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Лабрадор заблудился и вышел на сцену во время выступления Венского оркестра
04.07.2017 15:30 — Новости Культуры | Tut.by
Во время концерта Венского камерного оркестра, который выступал в турецком Эфесе, на сцену к музыкантам неожиданно вышла собака.
Четвероногий слушатель прошелся по сцене и остановился около дирижера. Когда музыканты завершили исполнение композиции, собака легла возле одного из скрипачей.
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Во время концерта Венского камерного оркестра, который выступал в турецком Эфесе, на сцену к музыкантам неожиданно вышла собака.
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