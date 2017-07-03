Лабрадор заблудился и вышел на сцену во время выступления Венского оркестра

Во время концерта Венского камерного оркестра, который выступал в турецком Эфесе, на сцену к музыкантам неожиданно вышла собака.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Четвероногий слушатель прошелся по сцене и остановился около дирижера. Когда музыканты завершили исполнение композиции, собака легла возле одного из скрипачей.