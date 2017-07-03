Связи развиваются и укрепляются: делегация из Толочина посетила Сафоново (+фото)



В апреле между двумя нашими районами — Толочинским Витебской и Сафоновским Смоленской области — было подписано Соглашение о побратимском сотрудничестве. А уже в июне делегация Толочинщины побывала на гостеприимной смоленской земле на праздновании 65-летия города Сафоново, которое прошло здесь 24 июня.

Встречи с Главой муниципального образования, председателем районного Совета депутатов, руководителями предприятий, организаций, учреждений, участие в празднестве, обмен опытом по различным вопросам в производственной, социальной сфере еще больше укрепили обе стороны во мнении, что подобное сотрудничество необходимо нашим районам, их трудовым коллективам и людям.













На Дне города была представлена в числе различных торговых предприятий Сафоновского района, подворий сельских поселений (по аналогии с нашими сельскими Советами) и потребкооперация Толочинского района, а со сцены Дворца культуры звучали вместе с выступлениями россиян музыка и песни в исполнении народного ансамбля песни и музыки “Александрына” Кохановской школы искусств.

Огромный зал Дворца культуры заполнен до единого места. Рядом с ветеранами войны, труда, прославленными жителями города и района гордость и будущее страны — молодежь, 27 золотых медалистов.

Юбилейное торжество, почитая за честь побыть в очередной раз с земляками, открывает губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский:

— Сафоново — зеленый, уютный и чистый город с добрыми людьми. И таким этот город сделали вы, его жители. Он молодой, но имеет уже большую и хорошую историю. В городе ремонтируются школы, детские сады, и они здесь одни из лучших в области. Строятся дороги, жилье, активно развиваются промышленность и аграрная сфера, создается агрогородок в населенном пункте Пушкино.

И главный залог успешного развития, золотой фонд района — его люди…







Губернатор Смоленщины вручил золотые медали выпускникам школ, поздравил их с первым волнующим и значимым этапом в их жизни.

С днем рождения города поздравил сафоновцев и вручил награды лучшим труженикам председатель Смоленской областной Думы Игорь Васильевич Ляхов.

Сафоновцы любят свой город. На всех ключевых должностях в органах управления, на предприятиях, в социальной сфере трудятся выходцы из района. Они с любовью возвращаются домой и продолжают дело тех, кто в начале 50-х годов строил Сафоново, которое изначально было городом шахтеров. В апреле 1952 года рабочий поселок Сафоново приобрел статус города, и с тех пор ежегодно в последнюю субботу июня здесь проходят посвященные этому событию торжества.

Сегодня в городе и районе сконцентрированы ведущие предприятия машиностроения и металлообработки, легкой промышленности, животноводства. Правительство России поддержало идею руководства области по строительству здесь индустриального парка по производству композитных материалов и изделий из них на базе завода “Авангард”.

— После войны, — отметил в своем выступлении Глава муниципального образования “Сафоновский район” Вячеслав Ефимович Балалаев, — здесь были построены десятки шахт, давших жизнь городу, по добыче бурого угля. Когда к концу 50-х стали очевидны просчеты по развитию горной промышленности, на базе закрывающихся шахт создаются предприятия, сориентированные на другие виды деятельности.

Сафоновцы проявили настоящий героизм, сумев умело демонтировать шахтное оборудование и вывезти его для использования в перспективных регионах России. В короткие сроки на месте шахтных сооружений были построены электромашиностроительные заводы “Теплоконтроль и “Гидрометприбор”.

Толочинцам была предоставлена возможность самым предметным образом ознакомиться с их производством, включающим изготовление литейных, штамповочных, механообрабатывающих изделий, с участком гальваники и покраски. Они используются в судостроении, нефтегазовой отрасли, в электроэнергетике и теплоэнергетике, пищевой промышленности, а изделия второго предприятия — в военной промышленности. Завод “ГМП” — уникальный в своем роде по производству гидрометеорологических, геологических приборов и приборов автоматики.







Приятно поразило своим совершенно неповторимым по технологичности оборудованием АО “Сафоновская швейная фабрика “Орел”. Специализируется на выпуске спецодежды летнего ассортимента, влагозащитной и форменной одежды. Рабочие места швей, закройщиц в огромном цеху на сто человек изумляют своей высокой технологичностью.







Швейные машины с программным управлением. Машина держит в памяти десятки программ, сама распознает и перестраивается на нужную толщину ткани. Такого же плана и другие машины — петельная, обвивочная и т. д.

Как итог Сафоново дало России пять лауреатов Государственной премии. Много средств постоянно вкладывается в развитие региона через развитие малого и среднего бизнеса. Сюда охотно приходит частный капитал из крупных центров России, включая Москву. С точки зрения создания рабочих мест инвестором они очень гибкие и высокоэффективные.

Посещение детских садов в городе показало, какие большие средства вкладываются в воспитание “маленького” поколения.







Они обеспечены игровым, развивающим оборудованием, имеют благоустроенные территории.

Очень много строится в городе индивидуального жилья, государство для частных застройщиков создает необходимую инфраструктуру. Это все, как заметил руководитель района, на благо человека, родного города. А чем лучше и зажиточнее становится жизнь, тем больше хочется.

Государственное и частное партнерство, как можно было ощутить по атмосфере в коллективах, в том числе сельскохозяйственных (СПК имени Урицкого) дает свои результаты. Растет качество коммунальных услуг, есть свои достижения в культуре и спорте, образовании и здравоохранении. По всему видно, что в развитие г. Сафоново (сейчас здесь проживает около 45 тысяч человек) его жители вносят не только свой труд, но и частичку своей души. Эту эстафету любви ко всему родному подхватывает молодежь, которая, получая образование в вузах Москвы, Смоленска, по зову сердца в большинстве своем возвращается сюда.

Мы близки с этим краем не только географически, соединяет нас в том числе и автомагистраль М-1, но и корнями историческими, этнографическими. Убедились в этом, посетив краеведческий музей, Прудковское сельское поселение с его клубом, библиотекой, небольшим храмом, школой и детским садом, познакомившись с человеком-легендой на этой земле Валентиной Дмитриевной Комаровой.







Местному хозяйству только в качестве руководителя она отдала 47 лет работы. Преобразовывала землю и жизнь людей. Одну из наград — орден Дружбы народов — ей вручал Президент страны Владимир Владимирович Путин. Получила медаль за бережное отношение к православию из рук Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в бытность его Митрополитом Смоленским и Калининградским.

Ей 82 года, но по-прежнему она не в стороне от производства, является членом наблюдательного совета в производственном кооперативе. Тепло вспоминала годы своей учебы в Белорусской сельскохозяйственной академии, о своих друзьях и знакомых в Беларуси.

Выступая на торжестве в день юбилейной даты, руководитель делегации Толочинского района Георгий Георгиевич Мурашко сердечно поздравил руководство области и района, жителей Сафоново с ярким и памятным в их биографии событием, отметил те впечатляющие своими свершениями перемены в модернизации производства, в облике города, которые свершались руками сафоновцев. Вручая памятный символический подарок, изготовленный руками толочинцев, — скамью, отметил, что наши народы ничем, никогда и никто не в силах разделить. Наша дружба крепка своими началами, поэтому имеет такое искреннее, глубокое и вдохновенное продолжение. А наши деловые и человеческие связи этому будут только способствовать, ведь у нас есть чем гордиться в прошлом и чему учиться в настоящем.

Все эти два дня пребывания на Смоленщине с посещением многих объектов шло тесное человеческое общение с руководителями района Вячеславом Ефимовичем Балалаевым и Татьяной Алексеевной Белоусовой.







Праздник широко вылился на улицы, в парки и скверы города, на различные площадки. Каждое сельское поселение демонстрировало свои подворья. По продукции (ранние овощи, сало и колбасы, мед и кондитерские изделия, молоко и творог, домашняя живность), по песням и музыке они показались сродни всему нашему, белорусскому. И прежде всего своей открытостью и задушевностью, умением трудиться и веселиться, с оптимизмом смотреть в свое и наше общее хорошее будущее.

Виктор БИРЮКОВ.

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