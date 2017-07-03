Танки, дети и родители. Как выглядит выходной на Линии Сталина

Во всем мире тематические парки имеют большую популярность. Линия Сталина — историко-культурный комплекс, который притягивает любителей военных реконструкций и техники. С началом летних каникул и в выходные дни среди посетителей парка преобладают семьи с детьми.

Парк становится своеобразным Диснейлендом с военным уклоном. Для одних «Линия Сталина» является интерактивным музеем, для других воспоминанием о службе. Здесь посетители могут разрисовать танк, сделать селфи на фоне вертолета, сдать норму ГТО, научиться обращению со стрелковым оружием, поесть шашлыков.

Фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко провел выходной 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» и посмотрел, как отдыхают семьи в День независимости.



















































