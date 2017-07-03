ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Танки, дети и родители. Как выглядит выходной на Линии Сталина

04.07.2017 16:06 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во всем мире тематические парки имеют большую популярность. Линия Сталина — историко-культурный комплекс, который притягивает любителей военных реконструкций и техники. С началом летних каникул и в выходные дни среди посетителей парка преобладают семьи с детьми.

Парк становится своеобразным Диснейлендом с военным уклоном. Для одних «Линия Сталина» является интерактивным музеем, для других воспоминанием о службе. Здесь посетители могут разрисовать танк, сделать селфи на фоне вертолета, сдать норму ГТО, научиться обращению со стрелковым оружием, поесть шашлыков.

Фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко провел выходной 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» и посмотрел, как отдыхают семьи в День независимости.














 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во всем мире тематические парки имеют большую популярность. Линия Сталина - историко-культурный комплекс, который притягивает любителей военных реконструкций и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Лабрадор заблудился и вышел на сцену во время выступления Венского оркестра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика