Последняя кинозвезда: 55 лет Тому Крузу

3 июля Тому Крузу исполнилось 55 лет. Сегодня, когда знаменитости прошлого века уходят в тень, а кассовый успех блокбастеров больше не зависит от имени актера на афише, умение Круза выживать в Голливуде на протяжении уже 35 лет уникально.



Том Круз в фильме «Мумия»

«Если твое имя не знают наизусть в Карачи, ты никакая не звезда», — говорил Хамфри Богарт, чье имя в свое время как раз на юге Пакистана знали. Том Круз был мировой звездой категории А, когда Уилл Смит еще учился в школе, Джордж Клуни снимался в мусоре вроде «Возвращения помидоров-убийц», Джулия Робертс мечтала стать ветеринаром, а Брэд Питт зазывал прохожих в ресторан фастфуда в костюме цыпленка.

Теперь, когда Уилл Смит после нескольких провалов играет в команде «Отряда самоубийц», Джордж Клуни фактически ушел из кино, Джулия Робертс перешла на амплуа битых жизнью матерей, а Брэд Питт все больше уходит в продюсирование, Том Круз, как и 30 лет назад, выпускает по блокбастеру или даже два в год. Кажется, что это не человек, а хорошо смазанный механизм, с ровными интервалами и точностью выдающий хиты.

Его лицо настолько прочно впечатано в память нескольких поколений, что сам Круз не мог удержаться и не уродовать его на экране — в «Ванильном небе» (2001) и «Особом мнении» (2002), — а «Грань будущего» (2014) вышла в прокат в сопровождении рекомендаций: «Если вы не любите Тома Круза, посмотрите, как его убивают сотни раз». Это редкий случай, когда неприязнь к актеру звучит как лучшая реклама.

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Конечно, и у Круза не все так радужно. Последний фильм с его участием « Мумия » хоть и побил кассовый рекорд фильмов с его участием первого уикенда в международном прокате, в Америке собрал всего 72 млн (всего 20% от общей кассы), и это означает, что на родине он теряет популярность. Еще полтора десятилетия назад все было по-другому — когда в декабре 2003 года «Последний самурай», где Круз практически был единственным неяпонцем на экране, вышел в прокат в разгар накрывшей пол-Америки снежной бури, люди, несмотря на буран и сугробы, вышли из своих домов и поехали в кинотеатры смотреть на любимую звезду — фильм в итоге только в США собрал 111 млн.

Круз в самом начале карьеры сделал два очень правильных шага. Он всегда выбирал не только подходящий материал, но и первоклассных режиссеров — у Копполы, Скорсезе, Кертиса Хэнсона, Оливера Стоуна, Барри Левинсона и Тони и Ридли Скоттов он снялся еще в 1980-х — и лучших партнеров. Легендарный Пол Ньюман получил свой единственный «Оскар» за роль в «Цвете денег» (1986) в том числе и потому, что ему подыгрывал Том Круз. Через два года история повторилась с Дастином Хоффманом, получившим «Оскар» за главную роль старшего брата в «Человеке дождя» (1988). Младшего играл Круз.

Самому Крузу с «Оскаром» не везло — он слишком рано стал знаменитым и богатым, чтобы всерьез рассматриваться академиками, хотя три роли, за которые его номинировали — в «Рожденном 4 июля», «Джерри Магуайре» и «Магнолии» — считаются вершиной актерского перевоплощения, и эти роли и возвысили Круза над его конкурентами — героями боевика.



Том Круз и Николь Кидман

Интересно посмотреть, с какими кассовыми звездами Круз конкурировал в 1980-х. Все они были его старше — Берт Рейнольдс, Роберт Редфорд, Клинт Иствуд, Джон Траволта, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Ричард Гир, Майкл Дуглас, Мел Гибсон, Том Селлек, Джек Николсон, Стив Мартин и Харрисон Форд. Большинство давно ушли из высшей лиги кассовых рекордсменов, Редфорд, Иствуд и Гибсон — в режиссуру, а Харрисон Форд показывает хорошие кассовые результаты, только когда возвращается к своим ролям из 70−80-х в сиквелах «Звездных войн» и «Индианы Джонса». Для Круза, кажется, ничего не изменилось — он по-прежнему в первой десятке, только теперь остальные места заняли актеры, играющие супергероев Marvel, годящиеся ему в сыновья. Нет более объективной шкалы оценки долгой успешной карьеры в Голливуде.

Конечно, кинозвезда Том Круз — продукт индустрии развлечений XX века, и сейчас он смотрится все более старомодно. Актер редко дает интервью, зато без проблем объезжает все страны, где проходят премьеры фильмов с его участием, и пожимает руки фанатов, каждому демонстрируя свою фирменную улыбку. Он оказался не готов к эпохе интернета, где личная жизнь звезды рассматривается под лупой — Круз закрыт как кумир прошлого века, обязанный сохранять дистанцию со зрителями и недоступность. Его преданность сайентологии скорее отпугивает поклонников, хотя это всего лишь частное дело веры.

Круз совсем, со времен «Рока на века» пятилетней давности, где он сыграл рок-звезду, не снимается в качественном среднебюджетном кино, которое позволило бы ему нравиться более искушенным зрителям, любящим его за «Магнолию» Пола Томаса Андерсона и «Соучастника» Майкла Манна. Наоборот, в отличие от остальных кассовых звезд, играющих в одной франшизе, как Киану Ривз в «Джоне Уике» или Брэд Питт в «Войне миров Z», Круз находится в постоянной работе сразу над пятью франшизами — длящейся уже больше 20 лет «Миссия: невыполнима», «Джек Ричером», «Мумией», плюс через два года ожидается выход в прокат «Лучшего стрелка 2», и скоро начнутся съемки «Грани будущего 2». В октябре в России выйдет «Сделано в Америке» — редкий теперь в фильмографии актера проект, не привязанный ни к какой кинофраншизе, где Круз играет пилота, работающего одновременно на ЦРУ и наркомафию. Именно успех или неуспех этого фильма должен показать, насколько зрители продолжают любить актера, не привязанного к большому голливудскому концепту.



Том Круз и Кэти Холмс

В отличие от своих сверстников, переходящих на роли отцов и менторов главных героев помладше, Круз продолжает тащить на себе многомиллионные блокбастеры в качестве главного героя, и пока конца этому не видно. Доходит до нелепостей — в «Мумии» актер так перекачан, что при своем невысоком росте кажется больше в ширину, чем в высоту. Но в этом нет его вины. Голливуд последней пары десятилетий все больше ориентируется на международный прокат, а значит, нужны супергерои, догоняющие взлетающий самолет, а не тонкие актеры, переживающие на экране драмы маленького человека. Круз оказался тут как нельзя кстати: звезда, чье имя знают в Карачи (да и в любом другом городе мира) без подсказки в Википедии, — именно то, что сейчас нужно американской киноиндустрии. А значит, придется еще побегать. Круз одинок на своем пьедестале — Дуэйн Джонсон и Вин Дизель сменили Брюса Уиллиса и Шварценеггера, а у Круза преемников нет, — но это одиночество бегуна на длинную дистанцию.