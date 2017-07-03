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Лукашенко распорядился дать денег на реставрацию Коложской церкви
04.07.2017 18:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым будут выделены средства на проведение реставрационных и консервационных работ на некоторых архитектурных объектах, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik/ Максим Захаров
По информации пресс-службы, на эти цели будет потрачено 369 тысяч рублей.
"Деньги будут направлены на выполнение реставрационных работ и капитальный ремонт Борисоглебской (Коложской) церкви в Гродно и консервацию Княжеской башни Кревского замка", – сказали собеседники Sputnik.
Определенная сумма будет также выделена Полоцкому историко-культурному музею-заповеднику – на тонирование росписей Спасо-Преображенской церкви.
В пресс-службе отметили, что данное распоряжение Лукашенко свидетельствует о внимании государства к сохранению историко-культурного наследия Беларуси.
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Определенная сумма будет также выделена Полоцкому историко-культурному музею-заповеднику – на тонирование росписей Спасо-Преображенской церкви.
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