Лукашенко распорядился дать денег на реставрацию Коложской церкви

МИНСК, 4 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым будут выделены средства на проведение реставрационных и консервационных работ на некоторых архитектурных объектах, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



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По информации пресс-службы, на эти цели будет потрачено 369 тысяч рублей.

"Деньги будут направлены на выполнение реставрационных работ и капитальный ремонт Борисоглебской (Коложской) церкви в Гродно и консервацию Княжеской башни Кревского замка", – сказали собеседники Sputnik.

Определенная сумма будет также выделена Полоцкому историко-культурному музею-заповеднику – на тонирование росписей Спасо-Преображенской церкви.

В пресс-службе отметили, что данное распоряжение Лукашенко свидетельствует о внимании государства к сохранению историко-культурного наследия Беларуси.