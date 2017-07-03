Парень — фанат сериала «Игра престолов» купил за 100 долларов меч весом в 4,5 килограмма и повесил его на стену своей квартиры. Но в одну из ночей ему пришлось использовать меч против вора и насильника, пишет Chicago Sun-Times.



Фото: chicago.suntimes.com

В одной из комнат квартиры, которая принадлежит 25-летнему Маку Доллану, проживала его знакомая девушка. Одной ночью в конце июня Мак проснулся от ее криков. Долан включил свет и увидел, что над ней склонился неизвестный мужчина, который бил ее по лицу, душил и пытался стянуть одежду.

Доллан закричал, схватил меч со стены и погнался за непрошенным гостем. Мак попытался ударить вора, но, к счастью для мужчины, не попал в него. Вызвав полицию, Доллан обнаружил в своей квартире бумажник вора, который выпал из его кармана. Любопытно, что на следующий день наглый вор сам отправился в полицию с заявлением о краже бумажника. Но стражи правопорядка посмотрели свою систему и предъявили вору обвинения в попытке изнасилования и грабежа.

Как рассказал Мак, он частенько говорил с товарищем о том, что «придется использовать меч, если кто-то заберется в квартиру. Мы повесили его на стену между нашими спальнями, чтобы его мог взять любой, кто успеет первым».