Умер писатель Даниил Гранин

Писатель Даниил Гранин, почетный гражданин Санкт-Петербурга, соавтор знаменитой «Блокадной книги», скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС друзья семьи покойного.



Даниил Гранин. Фото: st-leo.livejournal.com

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился организовать похороны и траурные мероприятия.

«Губернатор отдал распоряжение об организации траурных мероприятий и похорон Даниила Александровича [Гранина]», — сказал пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов.

Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. Он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий — отечественных и международных.

Даниил Гранин (настоящая фамилия — Герман) родился в 1919 году. В 1941 году ушел на фронт в составе народного ополчения, воевал в танковых частях.

Печататься Даниил Гранин начал в 1949 году. Его книги в основном рассказывали о жизни ученых и изобретателей. Самые известные его произведения — романы «Искатели», «После свадьбы», «Иду на грозу». В 1979 году вышла его «Блокадная книга» в соавторстве с Алесем Адамовичем, которая рассказывала о жизни ленинградцев во время блокады.

Гранин много лет занимался общественной деятельностью. В конце 60-х и начале 70-х годов был первым секретарем Ленинградского отделения Союза писателей. С 89-го по 91-й год был народным депутатом СССР.

В этом году Гранин получил госпремию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Эту премию президент России Владимир Путин вручил писателю в виде исключения 3 июня в Санкт-Петербурге, где глава государства находился с рабочей поездкой для участия в Петербургском международном экономическом форуме. При этом Путин особо отметил талант Гранина и его вклад в моральное воспитание не одного поколения граждан.