Писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Власти Санкт-Петербурга подтвердили смерть писателя Даниила Гранина — он умер во вторник, 4 июля, на 99-м году жизни.

В июне текущего года Гранин стал лауреатом государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Награду писателю вручил президент России Владимир Путин.



© Sputnik Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин и писатель Даниил Гранин (справа) на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне

Даниил Гранин — признанный классик русской литературы, печататься он начал с 1949 года. Среди его работ — романы "Искатели", "Иду на грозу", "Картина", повести и рассказы "Собственное мнение", "Место для памятника" и другие.

Даниил Гранин вместе с белорусским писателем Алесем Адамовичем создал документальное произведение "Блокадная книга". На ее страницах — суровая правда о блокадном Ленинграде, воспоминания блокадников о муках и страданиях в осажденном городе. "Это была история не девятисот дней подвига, а девятисот дней невыносимых мучений", — писал о книге сам Гранин.

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" выразил соболезнования в связи с кончиной писателя и почетного гражданина Санкт-Петербурга.

"Зенит" выражает соболезнования родным и близким Даниила Гранина. Петербург скорбит", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном микроблоге клуба в Twitter.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования близким писателя.

О дате похорон на данный момент неизвестно.