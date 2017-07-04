ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни

05.07.2017 08:23 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Власти Санкт-Петербурга подтвердили смерть писателя Даниила Гранина — он умер во вторник, 4 июля, на 99-м году жизни.

В июне текущего года Гранин стал лауреатом государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Награду писателю вручил президент России Владимир Путин.

Писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни
© Sputnik Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и писатель Даниил Гранин (справа) на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне

Даниил Гранин — признанный классик русской литературы, печататься он начал с 1949 года. Среди его работ — романы "Искатели", "Иду на грозу", "Картина", повести и рассказы "Собственное мнение", "Место для памятника" и другие.

Даниил Гранин вместе с белорусским писателем Алесем Адамовичем создал документальное произведение "Блокадная книга". На ее страницах — суровая правда о блокадном Ленинграде, воспоминания блокадников о муках и страданиях в осажденном городе. "Это была история не девятисот дней подвига, а девятисот дней невыносимых мучений", — писал о книге сам Гранин.

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" выразил соболезнования в связи с кончиной писателя и почетного гражданина Санкт-Петербурга.

"Зенит" выражает соболезнования родным и близким Даниила Гранина. Петербург скорбит", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном микроблоге клуба в Twitter.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования близким писателя.

О дате похорон на данный момент неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на среду стало известно о кончине признанного классика русской литературы, а также почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Гранина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Умер писатель Даниил Гранин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика