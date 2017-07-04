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Купалье в деревне Александрия пройдет 8-9 июля

05.07.2017 09:42 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Праздник "Александрия собирает друзей", который традиционно проводят на Купалье, пройдет в агрогородке 8-9 июля.

Несмотря на немалое расстояние от крупных городов, в агрогородок Александрия (Шкловский район) на традиционное празднование Ивана Купалы собираются ежегодно сотни человек. Сегодня многим Александрия известна даже больше как место проведения фестиваля, чем как малая родина президента — хотя и этот факт привлекает сюда туристов.

В субботу и воскресенье 8-9 июля фестиваль "Александрия собирает друзей" состоится у берегов Днепра уже в седьмой раз.

Согласно программе праздника, здесь можно будет не только почтить древние традиции празднования Купалья, но и отдохнуть. Фестиваль в Александрии сегодня — настоящий опен-эйр, на котором выступают артисты из Беларуси и других стран.

В субботу в Александрии пройдет эстрадно-цирковое шоу "Купальский сон". Билет на мероприятие стоит 22 рубля. В воскресенье гостей порадует концерт Ирины Билык и Стаса Пьехи — посетить его стоит семь рублей. Ожидается и много других звезд — например, немецкий исполнитель Тино Айсбреннер.

Кроме того, гостей ждут прыжки через костер, конкурс на лучший купальский венок, массовые купания в Днепре. К слову, уже в 2017-м праздник в Александрии организаторы решили сделать по-настоящему международным — возможно, он соберет еще больше гостей, чем в предыдущие годы.

 
Теги: Минск
 
 
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Праздник "Александрия собирает друзей" традиционно посещают сотни белорусов и иностранных гостей - не исключением станет и Купалье в 2017-м.

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