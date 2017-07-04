Сенсацией завершилась работа белорусско-литовской комиссии в несвижском костеле Божьего Тела. Учеными выявлены сабля князя «Рыбоньки» и фрагмент пояса «Пане Коханку». Артефакты Радзивиллов передали в Национальный музей-заповедник, сообщается в сюжете канала ОНТ .

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Их забирали с собой на тот свет. Но они вернулись на этот. Спустя без малого три века перед глазами реликвии «королей без короны» — о всех Радзивиллах, и, в частности, по прозвищу «Рыбонька». Великий гетман, чей рост, кстати, составлял 163 сантиметра прославился, скорее, в «сражениях на бокалах» (выпивал). Однако из саркофага — фрагменты стальной сабли с рукоятью из слоновой кости и знак Ордена Белого орла (высшей награды Речи Посполитой).

Эксперты белорусско-литовской комиссии также выявили фрагмент литого пояса князя по прозвищу «Пане Коханку»,. По словам Ольги Тихинской, начальника реставрационного отдела Национального музея-заповедника «Несвиж», «состояние этого фрагмента замечательное. Загрязнения, конечно, частично уберутся. Ну, это следы истории».

Под спиной великого князя (его рост составлял 175 сантиметров) остались на сейчас «бордюр», «средник» пояса. Так называемые головы, возможно, с клеймами «сделано в граде Слуцке» срезали в 1953-м. После смерти Сталина специальная комиссия искала в фамильном склепе Радзивиллов не байки, а секреты бальзамирования.

По словам Сергея Климова, директора Национального музея-заповедника «Несвиж», «га сегодняшний момент крипта находится в просто ужасном состоянии. И то, что мы делали, это можно расценивать просто как программу спасательной археологии. Около 60 изъято артефактов».

Когда восстановят, большинство памятников погребальной культуры вернут под своды костела Божьего Тела. Сам храм сейчас в процессе «ренессанса». Лишь реликвии «Рыбоньки» и «Пане Коханку» особым решением — уже в фонды музея-заповедника.

До сих пор в Несвиже о пребывании «Рыбоньки» и «Пане Коханку» напоминало лишь движимое имуществе. Само собой, замок, Слуцкая брама, ратуша с торговыми рядами, «Дом на Рынке», фрагменты парка «Альба». А представят движимые артефакты массовому зрителю года через два, после реставрации в Литве.

В любом случае сабля и пояс окажутся рядом с теми, кто их носил. В экспозиции замка, чей облик стал таким, каким мы видим его сегодня, именно при отце и сыне Радзивиллах.