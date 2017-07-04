Модель из Судана завоевывает инстаграм благодаря нереально темному цвету кожи

24-летняя модель из Судана Ниаким Гатвеч, живущая в США, стала знаменитой из-за очень темного цвета своей кожи, который восхищает даже некоторых ее соотечественников. На ее инстаграм обратил внимание medialeaks.ru .

Публикация от Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) Июн 12 2017 в 11:43 PDT

Как утверждает сама Ниаким, «черный — это цвет силы и гордости. Посмотрите на меня, я не похожа ни на кого другого. И это не иллюзия. Это дар от Бога. Это цвет славы и зависти. Если бы я не была черной, я бы не была собой».

На инстаграм модели подписано более 180 тысяч человек.

Публикация от Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) Июл 1 2017 в 12:52 PDT

Публикация от Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) Мар 27 2017 в 11:41 PDT

Публикация от Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) Июн 19 2017 в 11:46 PDT

Публикация от Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) Июн 20 2017 в 1:48 PDT

Публикация от Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) Июн 13 2017 в 11:54 PDT

Публикация от Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) Май 1 2017 в 11:54 PDT