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Модель из Судана завоевывает инстаграм благодаря нереально темному цвету кожи
05.07.2017 11:05 — Новости Культуры | Tut.by
24-летняя модель из Судана Ниаким Гатвеч, живущая в США, стала знаменитой из-за очень темного цвета своей кожи, который восхищает даже некоторых ее соотечественников. На ее инстаграм обратил внимание
Как утверждает сама Ниаким, «черный — это цвет силы и гордости. Посмотрите на меня, я не похожа ни на кого другого. И это не иллюзия. Это дар от Бога. Это цвет славы и зависти. Если бы я не была черной, я бы не была собой».
На инстаграм модели подписано более 180 тысяч человек.
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24-летняя модель из Судана Ниаким Гатвеч, живущая в США, стала знаменитой из-за цвета своей кожи, который удивляет и восхищает даже некоторых ее соотечественников.
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