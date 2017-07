Ученые: большинство лягушек появилось благодаря исчезновению динозавров

Международная группа ученых (в ее составе исследователи из Техасского, Флоридского и Калифорнийского университетов, а также Университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу) выяснила, как глобальные катаклизмы повлияли на развитие лягушек. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Лягушка. Фото: pixabay.com

До недавнего времени считалось, что активное видообразование лягушек началось в мезозойскую эру. Теперь выяснилось, что это произошло несколько позже — 66 миллионов лет назад, на рубеже мелового и палеогенового периодов. По мнению ученых, три основных группы лягушек (Hyloidea, Microhylidae и Natatanura), которые охватывают около 88% существующих видов, появились одновременно, в результате эволюционного скачка. Это произошло как раз в то время, когда исчезли динозавры.

По мнению ученых, скорее всего, лягушки заняли освободившуюся нишу в новых экологических условиях. В результате на сегодняшний день науке известно 6700 видов лягушек — это самый многообразный тип позвоночных животных на планете.