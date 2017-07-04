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Шашлыки в городе: Как выбрать место и приготовить мясо
05.07.2017 13:49 — Новости Культуры | Tut.by
Лето — время пикников с шашлыками, выездов на природу и дружеских встреч на свежем воздухе. И хоть нынешнее лето к выездам на природу не очень-то располагает, минчане находят выход и из этой ситуации: шашлыки в лесопарковых зонах.
Съемочная группа TUT.BY расспросила компании о том, не смущает ли их разведение огня в мангалах с видом на жилые массивы, а также о секретах выбора, маринада и приготовления шашлыка. Ловите лето за хвост и вы, оно не вечное!
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Съемочная группа TUT.BY расспросила компании о том, не смущает ли их разведение огня в мангалах с видом на жилые массивы, а также о секретах выбора, маринада и...
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