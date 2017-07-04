На заседании оргкомитета чиновники рассказали о планируемом количестве участников и гостей «Славянского базара», а также о ремонте объектов в Витебске, сообщает БЕЛТА .



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев

Как сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, в этом году на «Славянском базаре в Витебске» ожидается около 5 тысяч участников из 37 стран, а также около 100 тысяч гостей.

По словам мэра Витебска Виктора Николайкина, для размещения участников форума подготовлены 1,4 тысяч мест в гостиницах и еще 1 тысяча — в общежитиях. Графики заселения очень плотные: едва номер освобождается, туда будут заселять нового гостя.

Как отметил Жарко, все подготовительные работы к «Славянскому базару» должны быть завершены 10 июля. В свою очередь, Виктор Николайкин заверил, что уже к пятнице (7 июля) строителей на объектах «уже не будет».

По словам мэра Витебска, во время подготовки к фестивалю ремонтные (внешние и внутренние) работы проводились на таких площадках, как драмтеатр, областная филармония, театр «Лялька», Летний амфитеатр, концертный зал «Витебск». Готовились и 12 объектов проживания, в том числе на отдельных этажах гостиниц «Лучеса» и «Витебск» велась серьезная модернизация. Обслуживанием участников фестиваля будут заниматься 32 объекта общепита. При подборе сотрудников старались ориентироваться на людей со знанием английского или другого иностранного языка.

Виктор Николайкин заявил, что во время подготовки к форуму были полностью заасфальтированы въезды в город с минского и московского направлений, а также от аэропорта. Витебские дворники перешли на работу в три смены, на основных площадках расставлены 60 биотуалетов.

Основные события «Славянского базара» можно будет увидеть по телевидению. В частности, 13 июня в 22:00 часа церемонию открытия увидят зрители «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а церемония закрытия будет транслироваться на этих же каналах 17 июля с 22:00 часов. В прямом эфире будут показаны юбилейный концерт ансамбля «Сябры» и XXVІ Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (первый и второй день).

«Беларусь 3» покажет XV Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2017» (первый и второй день), церемонию награждения триумфаторов детского конкурса, концерт, посвященный памяти Александра Тихановича, концерты «Вітае Украіна», «Я люблю Festиваль!» и другие фестивальные события.

XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 17 июля (дополнительные мероприятия запланированы 10−12 и 18−19 июля).