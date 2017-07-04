Скандинавская ходьба в Толочине



С 2008 г. в России, Беларуси и Украине фондом “Память, ответственность и будущее” (Германия) совместно с Международным общественным объединением “Взаимопонимание” реализуется специальная программа “Место встречи: диалог”.

Она преследует цель повышения качества жизни бывших узников нацизма, а также граждан, которые были угнаны нацистами за пределы стран своего постоянного проживания на принудительные работы, евреев и цыган, скрывавшихся на оккупированной территории. В целевую группу проекта включены и люди, родившиеся до 9 мая 1945 года, на том основании, что они в той или иной мере также пострадали от нацистских преследований.

Территориальный центр социального обслуживания населения Толочинского района в 2015 году принял участие в конкурсе проектов в рамках гуманитарной программы “Место встречи: диалог” и получил грант на реализацию проекта “Оказание социальных услуг бывшим узникам мест принудительного содержания и другим представителям военного поколения силами волонтеров”. На его реализацию отведен год — с ноября 2016 по октябрь 2017 года. Проект направлен на улучшение их качества жизни, предоставление качественных реабилитационных услуг, поддержание активного образа жизни.

15 июня состоялся семинар для волонтеров проекта “Скандинавская ходьба для пожилых” с участием партнеров гуманитарного проекта — помощника координатора программы “Место встречи: диалог” в Беларуси Ирины Калинович и инструктора-методиста Алексея Шаметько. С бывшими узниками, пожилыми людьми (родившиеся до 9 мая 1945 года) прошло занятие по обучению их основам скандинавской ходьбы на стадионе СШ №2. Это относительно новый, набирающий популярность вид оздоровительной физической культуры — пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки, вид которых отдаленно напоминает лыжные.

Как сообщила координатор проекта Инна Тишкова, сегодня в Германии скандинавская ходьба с палками входит как обязательный элемент практически во все реабилитационные курсы, проводимые после травм и операций на опорно-двигательном аппарате. Кроме того, данный вид оздоровительной физкультуры показан и при других заболеваниях.

Для этого вида спорта уже приобретено все необходимое оборудование, специальные палки с наконечниками, сформирована группа для совместных занятий полезным для здоровья делом. С 19 июня она приступила к регулярным занятиям на свежем воздухе по понедельникам и четвергам.

Юлия КАПРАНОВА.

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