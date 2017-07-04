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На "Славянском базаре" ждут президента Молдовы и высокопоставленных дипломатов
05.07.2017 17:03 — Новости Культуры | Tut.by
Президент Молдовы и высокие иностранные гости еще трех стран подтвердили участие в XXVI Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», об этом сообщает
Как заявил на
«Это по гостям, а также будет 7 приветственных посланий в адрес участников форума — от президентов России и Молдовы, со стороны Казахстана, от министров культуры Грузии, Литвы, Польши, Сербии», — добавил представитель МИД.
Кроме того, облисполком по согласованию с оргкомитетом направил приглашения дипломатам. По предварительной информации, планируется участие около 15 послов разных государств, но списки еще уточняются, добавил заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин.
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Президент Молдовы и высокие иностранные гости еще трех стран подтвердили участие в XXVI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", об этом...
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