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На "Славянском базаре" ждут президента Молдовы и высокопоставленных дипломатов

05.07.2017 17:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Президент Молдовы и высокие иностранные гости еще трех стран подтвердили участие в XXVI Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», об этом сообщает БЕЛТА.


На сцене «Славянского базара». Фото носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев

Как заявил на заседании оргкомитета советник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Александр Чвей, «по состоянию на 4 июля свое участие в церемонии открытия фестиваля подтвердили почетные иностранные гости из 4 стран. Это президент Молдовы Игорь Додон, глава администрации президента Казахстана Гульшара Абдыкаликова. Российская сторона пока не определилась с кандидатурой: это может быть Валентина Матвиенко, кто-то от Госдумы либо министр культуры Владимир Мединский. Также ожидаем генерального директора телерадиокомпании Кыргызстана.

«Это по гостям, а также будет 7 приветственных посланий в адрес участников форума — от президентов России и Молдовы, со стороны Казахстана, от министров культуры Грузии, Литвы, Польши, Сербии», — добавил представитель МИД.

Кроме того, облисполком по согласованию с оргкомитетом направил приглашения дипломатам. По предварительной информации, планируется участие около 15 послов разных государств, но списки еще уточняются, добавил заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин.

 
Теги: Витебск
 
 
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Президент Молдовы и высокие иностранные гости еще трех стран подтвердили участие в XXVI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", об этом...

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