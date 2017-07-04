Президент Молдовы и высокие иностранные гости еще трех стран подтвердили участие в XXVI Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», об этом сообщает БЕЛТА .



На сцене «Славянского базара». Фото носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев

Как заявил на заседании оргкомитета советник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Александр Чвей, «по состоянию на 4 июля свое участие в церемонии открытия фестиваля подтвердили почетные иностранные гости из 4 стран. Это президент Молдовы Игорь Додон, глава администрации президента Казахстана Гульшара Абдыкаликова. Российская сторона пока не определилась с кандидатурой: это может быть Валентина Матвиенко, кто-то от Госдумы либо министр культуры Владимир Мединский. Также ожидаем генерального директора телерадиокомпании Кыргызстана.

«Это по гостям, а также будет 7 приветственных посланий в адрес участников форума — от президентов России и Молдовы, со стороны Казахстана, от министров культуры Грузии, Литвы, Польши, Сербии», — добавил представитель МИД.

Кроме того, облисполком по согласованию с оргкомитетом направил приглашения дипломатам. По предварительной информации, планируется участие около 15 послов разных государств, но списки еще уточняются, добавил заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин.