Чтобы заработать на туристах, сочинские предприниматели перекрасили собаку в панду

Туристам, отдыхающим в Сочи, предлагали сфотографироваться со щенком породы чау-чау, которого выдавали за детеныша панды. Об этом сообщает ТАСС .



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Надежда Наймушина, TUT.BY

3 июля в группе «Типичный Сочи» в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение от неравнодушного отдыхающего. Он написал, что на одной из местных смотровых площадок предприниматели предлагали сфотографироваться с детенышем панды, львенком и коршуном. При 40-градусной жаре все животные выглядели неважно.

Прокуратура Краснодарского края провела проверку. Детеныш панды, которая занесена в Красную книгу, оказался перекрашенным щенком чау-чау. В ходе рейда у фотографов кроме перечисленных животных также обнаружили обезьяну и ослика. Представители прокуратуры добавили, что проверят наличие документов на животных, а также факты жестокого обращения с ними.