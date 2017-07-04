ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы заработать на туристах, сочинские предприниматели перекрасили собаку в панду

05.07.2017 20:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Туристам, отдыхающим в Сочи, предлагали сфотографироваться со щенком породы чау-чау, которого выдавали за детеныша панды. Об этом сообщает ТАСС.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Надежда Наймушина, TUT.BY

3 июля в группе «Типичный Сочи» в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение от неравнодушного отдыхающего. Он написал, что на одной из местных смотровых площадок предприниматели предлагали сфотографироваться с детенышем панды, львенком и коршуном. При 40-градусной жаре все животные выглядели неважно.

Прокуратура Краснодарского края провела проверку. Детеныш панды, которая занесена в Красную книгу, оказался перекрашенным щенком чау-чау. В ходе рейда у фотографов кроме перечисленных животных также обнаружили обезьяну и ослика. Представители прокуратуры добавили, что проверят наличие документов на животных, а также факты жестокого обращения с ними.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туристам, отдыхающим в Сочи, предлагали сфотографироваться со щенком породы чау-чау, которого выдавали за детеныша панды. Об этом сообщает ТАСС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Эдуард Ханок передумал и все-таки подает в суд на Ядвигу Поплавскую и Анатолия Ярмоленко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика