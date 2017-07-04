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Чтобы заработать на туристах, сочинские предприниматели перекрасили собаку в панду
05.07.2017 20:00 — Новости Культуры | Tut.by
Туристам, отдыхающим в Сочи, предлагали сфотографироваться со щенком породы чау-чау, которого выдавали за детеныша панды. Об этом сообщает
3 июля в группе «Типичный Сочи» в социальной сети "ВКонтакте"
Прокуратура Краснодарского края провела проверку. Детеныш панды, которая занесена в Красную книгу, оказался перекрашенным щенком чау-чау. В ходе рейда у фотографов кроме перечисленных животных также обнаружили обезьяну и ослика. Представители прокуратуры добавили, что проверят наличие документов на животных, а также факты жестокого обращения с ними.
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Туристам, отдыхающим в Сочи, предлагали сфотографироваться со щенком породы чау-чау, которого выдавали за детеныша панды. Об этом сообщает ТАСС.
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