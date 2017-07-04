Эдуард Ханок передумал и все-таки подает в суд на Ядвигу Поплавскую и Анатолия Ярмоленко

О своем намерении все-таки защитить свою «честь, достоинство и деловую репутацию» известный композитор рассказал TUT.BY.



Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Фото: Елена Зуева, TUT.BY

Напомним, что конфликт между композитором Эдуардом Ханком и певцами Анатолием Ярмоленко и Ядвигой Поплавской стал едва ли не самым обсуждаемым культурным событием этого года. В апреле 2017 года композитор запретил звездным исполнителям использовать музыку пяти своих песен («Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки живу», «Завіруха», «Счастливый случай», «Вы шумiце, бярозы») до решения спорных вопросов.

Свою позицию Ханок объяснил неуважением к его личности (например, на вечере памяти Александра Тихановича не называлась его фамилия) и нарушениями авторских прав (не был заключен безвозмездный или возмездный договор, который позволял использовать его песни).

Но в начале мая этого года композитор отказался от своего намерения. Как уточнил Ханок TUT.BY, «адвокаты мне пояснили, что белорусские суды не готовы к таким процессам. Это бессмысленно — как морально, так и материально. Деньги, которые я хотел получить, должны были пойти детям, больным онкологией. Но мне сказали, что исполнители присылают такие суммы, что мне стыдно будет смотреть в глаза этим детям». По словам композитора, он мог бы обратиться в российский суд, но там принимают заявление лишь по месту жительства ответчика.



Анатолий Ярмоленко. Фото с сайта gorodgomel.by

При этом Ханок оставил в силе запрет на исполнение своих произведений. «Я удовлетворен тем, что исполнители вообще не будут прикасаться к моим песням. Этого достаточно. Если кто-то из певцов нарушит запрет, будем вызывать его в суд», — отметил композитор.

TUT.BY уточнил у Эдуарда Ханка, почему он поменял свое решение. Ведь запрет на исполнение его песен так и не был нарушен. Реакция композитора оказалась эмоциональной: «За последнее время Поплавская и Ярмоленко столько всего наговорили, что я вынужден защищаться. Они пытаются представить дело так, как будто я такой нехороший человек, который „з глузду з’ехаў“. Я должен защищать свою честь и достоинство».

В качестве примера Ханок привел высказывание Ядвиги Поплавской, которая якобы сказала во время одного из эфиров, что композитор «вымогал у нее 25 тысяч долларов». Уточним, в разговоре с TUT.BY певица заявила , что «композитор попросил у нее за использование песен 25 тысяч долларов».



Эдуард Ханок. Фото: minsknews.by

«Получается, я — вымогатель, — эмоционально продолжает Ханок. — Хотя на основании закона я мог поставить цифру и в 25, и в 125 тысяч, и 225 тысяч. Это произведение — моя личная собственность, поэтому его судьбой распоряжаюсь я сам».

Что касается Ярмоленко, то, по словам Ханка, они встретились, и композитор предложил заключить «возмездный» договор на сумму в 2,5 тысячи долларов. Эти деньги должны были пойти на строительство памятника воинам-десантникам в Колодищах. Но стороны так и не пришли к соглашению (уточним, это не является нарушением закона), что обидело Ханка.

«Происходит присвоение авторства де-факто, когда фамилия формально остается за вами, но ее не объявляют или игнорируют вас на мероприятиях с участием телевидения. Создается впечатление, что песню написал не Эдуард Ханок, а Александр Тиханович», — возмущался Ханок в разговоре с TUT.BY в апреле этого года. Практически те же слова в тех же выражениях он повторил и теперь.

Напомним, что в комментарии TUT.BY глава Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей Сергей Кухто заявил , что у Ханка были определенные шансы на победу: «Если об авторстве Ханка не упомянули [на концерте], это нарушение авторского права. Если композитор подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, то имеет все шансы его выиграть. Тем более что видеозапись концерта у него есть».

Что касается второй претензии (нарушения авторских прав), то, по словам Кухто, «Эдуард Ханок, безусловно, имеет право на вознаграждение (отчисление за свою песню). А вот владеет ли он имущественными правами на произведения, точно не известно». Впрочем, акцент теперь сделан именно на защите чести и достоинства.

По мнению композитора, скорее всего суд состоится осенью этого года. Летние месяцы Ханок потратит на подготовку документов и сбор доказательств (в том числе речь идет о видеозаписях) в поддержку его позиции.