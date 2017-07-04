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Эдуард Ханок передумал и все-таки подает в суд на Ядвигу Поплавскую и Анатолия Ярмоленко
05.07.2017 19:53 — Новости Культуры | Tut.by
О своем намерении все-таки защитить свою «честь, достоинство и деловую репутацию» известный композитор рассказал TUT.BY.
Напомним, что конфликт между композитором Эдуардом Ханком и певцами Анатолием Ярмоленко и Ядвигой Поплавской стал едва ли не самым обсуждаемым культурным событием этого года. В апреле 2017 года композитор
Свою позицию Ханок
Но в начале мая этого года композитор
При этом Ханок оставил в силе запрет на исполнение своих произведений. «Я удовлетворен тем, что исполнители вообще не будут прикасаться к моим песням. Этого достаточно. Если кто-то из певцов нарушит запрет, будем вызывать его в суд», — отметил композитор.
TUT.BY уточнил у Эдуарда Ханка, почему он поменял свое решение. Ведь запрет на исполнение его песен так и не был нарушен. Реакция композитора оказалась эмоциональной: «За последнее время Поплавская и Ярмоленко столько всего наговорили, что я вынужден защищаться. Они пытаются представить дело так, как будто я такой нехороший человек, который „з глузду з’ехаў“. Я должен защищать свою честь и достоинство».
В качестве примера Ханок привел высказывание Ядвиги Поплавской, которая якобы сказала во время одного из эфиров, что композитор «вымогал у нее 25 тысяч долларов». Уточним, в разговоре с TUT.BY певица
«Получается, я — вымогатель, — эмоционально продолжает Ханок. — Хотя на основании закона я мог поставить цифру и в 25, и в 125 тысяч, и 225 тысяч. Это произведение — моя личная собственность, поэтому его судьбой распоряжаюсь я сам».
Что касается Ярмоленко, то, по словам Ханка, они встретились, и композитор предложил заключить «возмездный» договор на сумму в 2,5 тысячи долларов. Эти деньги должны были пойти на строительство памятника воинам-десантникам в Колодищах. Но стороны так и не пришли к соглашению (уточним, это не является нарушением закона), что обидело Ханка.
«Происходит присвоение авторства де-факто, когда фамилия формально остается за вами, но ее не объявляют или игнорируют вас на мероприятиях с участием телевидения. Создается впечатление, что песню написал не Эдуард Ханок, а Александр Тиханович», — возмущался Ханок в разговоре с TUT.BY в апреле этого года. Практически те же слова в тех же выражениях он повторил и теперь.
Напомним, что в комментарии TUT.BY глава Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей Сергей Кухто
Что касается второй претензии (нарушения авторских прав), то, по словам Кухто, «Эдуард Ханок, безусловно, имеет право на вознаграждение (отчисление за свою песню). А вот владеет ли он имущественными правами на произведения, точно не известно». Впрочем, акцент теперь сделан именно на защите чести и достоинства.
По мнению композитора, скорее всего суд состоится осенью этого года. Летние месяцы Ханок потратит на подготовку документов и сбор доказательств (в том числе речь идет о видеозаписях) в поддержку его позиции.
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О своем намерении все-таки защитить свою "честь, достоинство и деловую репутацию" известный композитор рассказал TUT.BY.
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