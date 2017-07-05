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Жарко: к "Славянскому базару в Витебске" все готово

05.07.2017 20:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл – Sputnik. Вице-премьер Беларуси Василий Жарко отметил высокий уровень готовности к проведению международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Жарко: к "Славянскому базару в Витебске" все готово
© Sputnik / Виктор Толочко
Кафе в Витебске на "Славянском базаре" будут открыты круглые сутки

Церемония официального открытия музыкального форума состоится 13 июля. "Славянский базар" в текущем году пройдет в 26-й раз. Как сообщил телеканал СТВ, сегодня вице-премьер посетил Витебск и ознакомился с ходом подготовки к фестивалю.

"Фестиваль востребован, он известен, и это действительно картинка и Витебска, и нашей страны. Все готово – и город, и амфитеатр, все отшлифовывается", – заявлял Жарко в эфире СТВ. 

В сюжете также было отмечено, что подготовку к "Славянскому базару" должны завершить к 10 июля, на эту дату запланирован первый сольный концерт и уже начнут приезжать гости и участники фестиваля. Ожидается, что в Витебск прибудут около пяти тысяч артистов. 

В настоящее время специалисты начали монтаж оборудования сцены в Летнем амфитеатре.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Полностью подготовку к международному фестивалю планируют завершить к 10 июля, в этот день пройдет первый сольный концерт.

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