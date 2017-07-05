МИНСК, 5 июл – Sputnik. Вице-премьер Беларуси Василий Жарко отметил высокий уровень готовности к проведению международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".



© Sputnik / Виктор Толочко Кафе в Витебске на "Славянском базаре" будут открыты круглые сутки

Церемония официального открытия музыкального форума состоится 13 июля. "Славянский базар" в текущем году пройдет в 26-й раз. Как сообщил телеканал СТВ, сегодня вице-премьер посетил Витебск и ознакомился с ходом подготовки к фестивалю.

"Фестиваль востребован, он известен, и это действительно картинка и Витебска, и нашей страны. Все готово – и город, и амфитеатр, все отшлифовывается", – заявлял Жарко в эфире СТВ.

В сюжете также было отмечено, что подготовку к "Славянскому базару" должны завершить к 10 июля, на эту дату запланирован первый сольный концерт и уже начнут приезжать гости и участники фестиваля. Ожидается, что в Витебск прибудут около пяти тысяч артистов.

В настоящее время специалисты начали монтаж оборудования сцены в Летнем амфитеатре.