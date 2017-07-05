Поэт-песенник, сценарист, актер и музыкант, автор стихов, которые легли в основу хитов бит-квартета «Секрет» — «Привет», «Именины у Кристины» и «Алиса» — Дмитрий Рубин скончался на 56-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в среду музыкант, участник группы «Секрет» Андрей Заблудовский.



Дмитрий Рубин Фото: vk.com

«Дима Рубин умер», — сказал он, добавив, что это случилось в среду. Время и место похорон пока не определены.

В 1982 году Дмитрий Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко создал бит-квартет «Секрет», но вскоре покинул ее, уступив место Андрею Заблудовскому. Однако песни, стихи к которым написал Рубин, остались в репертуаре группы — это «Привет», «Алиса», «Именины у Кристины», «Старый ковбой» и другие.

Песни на стихи Рубина звучали также в исполнении Аллы Пугачевой, Татьяны Булановой, Михаила Боярского, Максима Леонидова. В общей сложности, Рубин был автором или соавтором более 300 песен.

Кроме того, Дмитрий Рубин написал сценарии для сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Голландский пассаж», «Морские дьяволы», «Роковое сходство» и других.