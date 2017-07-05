ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер автор песен и один из основателей группы "Секрет" Дмитрий Рубин

06.07.2017 00:10 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Поэт-песенник, сценарист, актер и музыкант, автор стихов, которые легли в основу хитов бит-квартета «Секрет» — «Привет», «Именины у Кристины» и «Алиса» — Дмитрий Рубин скончался на 56-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в среду музыкант, участник группы «Секрет» Андрей Заблудовский.


Дмитрий Рубин Фото: vk.com

«Дима Рубин умер», — сказал он, добавив, что это случилось в среду. Время и место похорон пока не определены.

В 1982 году Дмитрий Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко создал бит-квартет «Секрет», но вскоре покинул ее, уступив место Андрею Заблудовскому. Однако песни, стихи к которым написал Рубин, остались в репертуаре группы — это «Привет», «Алиса», «Именины у Кристины», «Старый ковбой» и другие.

Песни на стихи Рубина звучали также в исполнении Аллы Пугачевой, Татьяны Булановой, Михаила Боярского, Максима Леонидова. В общей сложности, Рубин был автором или соавтором более 300 песен.

Кроме того, Дмитрий Рубин написал сценарии для сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Голландский пассаж», «Морские дьяволы», «Роковое сходство» и других.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Рубин написал стихи к песням "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины", "Старый ковбой" и другим.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Чтобы заработать на туристах, сочинские предприниматели перекрасили собаку в панду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика