В теории - ковровые дорожки, приемы, раздача автографов. На практике - ранние подъемы, прямые эфиры и бесконечный поток информации. Профессия телеведущего овеяна романтикой праздного безделья: будь красивым, говори в камеру, работай два часа в неделю. На деле каждый ведущий - журналист, писатель, оратор, актер в одном флаконе. “Прокачивать” речь, как устную, так и письменную, - обязательное условие “выживания” и роста в профессиональной среде. Книга в этом деле - первый друг. Так что же читают наши телеведущие?

TUT.BY и « Мобильная библиотека МТС » продолжают проект « Что читают белорусы », в котором мы рассказываем о книжных вкусах простых людей.

Екатерина Забавская

Ведущая телеканалов Беларусь 1, MIНСК TV

До 9 лет читать я не любила. Совершенно. Самой жуткой была книга «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Все потому, что папа заставлял меня читать по 50 страниц в день и затем пересказывать ему. Книга оказалась большого формата: 50 «тех» страниц равнялись 70 стандартным. Я считала это верхом несправедливости.

На один из дней рождений одноклассница вручила «лучший подарок». Я тогда подумала: «Боже, игрушку бы какую купила» и забросила ту книгу куда подальше. Спустя полгода мама настояла на «разборе завалов» в комнате. Так у меня в руках вновь оказался подарок одноклассницы. Я совершенно не помнила, что это за книга. Чтобы понять, начала читать первую страницу… И бац! Меня перенесло в совершенно иной мир! Мама звала обедать, а я сидела посреди вещей на полу и читала книгу. Помню, это был детский детектив – с предательством и неожиданным финалом.

Так для меня распахнулся удивительный мир литературы! Однокласснице за правильный подарок безмерно благодарна. Спасибо тебе, Оля Макеева!

Настольная книга - роман Чернышевского «Что делать». Замечательная история появления «новых людей» - высоконравственных, тактичных, воспитанных, честных. Радикально отличающихся от «темного» окружения. Удивительно, но в трудных жизненных ситуациях я действительно нахожу в ней ответ на вопрос «что делать?».

Роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин попал ко мне в руки довольно поздно. Поначалу привыкала к британскому витиеватому стилю изложения, но затем все внимание переключилось на сюжет. И это одно из тех произведений, которое хочется скорее дочитать, чтобы узнать развязку.

Белорусская литература – отдельный пласт в моем личном хранилище ценностей. Буквально всего Короткевича прочитала в поездах на маленьком экране телефона. «Дзiкае паляванне Караля Стаха» тоже дочитывала ночью, не могла оторваться. «Каласы пад сярпом тваiм» - пожалуй, лучшее произведение, отражающее становление белорусской нации. Я вообще люблю исторические романы, где через героев читателя знакомят с событиями прошлого.

Трилогию Мележа «Палеская хронiка» читала в Израиле. Помню, на улице жара невыносимая, а у меня руки холодные и знобит, потому что погрузилась полностью в роман, осушала болота вместе с героями произведения. Знаю, что существуют дневник автора, где он описал возможную дальнейшую судьбу действующих лиц. В интернете не нашла. Надо добраться до Национальной библиотеки. Говорят, там оригинал есть.













Юрий Царев

Ведущий телеканала СТВ и “Радио Мир”

Начал я рано. В 4 года. Причем сразу с Толстого. Это был рассказ “Филиппок”. Одно время читал запоем, потому что кроме книг не было никаких развлечений. В 9 лет ко мне в руки попали “Три мушкетера”. Старое советское издание, с иллюстрациями-гравюрами. Я был под таким впечатлением, что выходил гулять с наклеенными усами из ваты, маминой спицей вместо шпаги и ботфортах из газеты. Дартаньян был моим героем. К сожалению, друзья не уходили в такой глубокий косплей, поэтому Атоса, Портоса и Арамиса в нашем дворе в Зеленом Лугу не было.

Я учился на переводчика. В ВУЗе пристрастился к чтению зарубежных книг в оригинале. До сих пор немецкие классики - мои фавориты. Недавно закончил Генриха Манна “Молодые годы короля Генриха IV” и Патрика Зюскинда “Парфюмер”.

Очень нравится польский писатель Анджей Сапковский и его серия книг о Ведьмаке Геральте. Я в принципе люблю фэнтези, а Сапковский вдобавок к художественному вымыслу провел кропотливую исследовательскую работу. Изучал мифологию и фольклор на территориях Старой Европы и вывел весь этот славяно-германский бестиарий. Именно благодаря ему я вернулся к Короткевичу. У Сапковского один из ключевых сюжетов - дикая охота. Она преследует своих жертв, запугивает, похищает их в другой мир. Этот же миф описывается в “Дзiком паляванни караля Стаха”. Сейчас дочитываю “Черный замок Ольшанский”.

Из профессиональной литературы часто читаю книги по Stand-up comedy. В штатах искусство стэндапа - это целая наука. У нас многие пробуют себя в этом жанре, но основ не знают: как писать действительно смешные шутки, как работать на сцене, как держать публику. Неплохое пособие издал юморист Рассел Брэнд, экс-супруг Кэти Перри. Книга называется “My booky wook”. Перевода пока нет, но если знаний английского хватит - ее стоит прочитать.

Не скажу, что книги как-то повлияли на мое мировоззрение или судьбоносные "решения в жизни". Но есть одна, которая “спасла” меня еще в самом детстве. Я часто болел и совсем ничего не ел. Пока не начал читать “Карлсона, который живет на крыше”. Там так вкусно описывались плюшки и тефтельки, что ко мне вернулся аппетит. У мамы с бабушкой не получалось меня накормить, а у Фрекен Бок - легко.















Ирина Хануник-Ромбальская

Ведущая телеканала СТВ

Читать я научилась сама, без чьих-либо советов и подсказок. Правда, не “с двух-трех” лет, как модно сейчас. Пошла в первый класс, точно также, как многие дети, начала с азбуки. Любовь к процессу появилась потому, что дома всегда было очень много хороших книг, но никто не заставлял их читать. Я сама находила в литературе то, что меня интересовало. Например, рассказы Бунина можно сказать открыли мне мир любви и страсти - того, о чем дома говорить было как-то не принято.

Одно из первых любимых произведений - “Собор Парижской Богоматери” Гюго.

Помню, после летних каникул в пятом классе написала огромное сочинение на всю тетрадку, так меня поразила эта книга.

Тяжело нахожу общий язык с современной популярной литературой. Никогда не куплю распиаренный бестселлер в красивой обложке, если рядом будет стоять классика, пусть даже очень плохо оформленная. Зато легко и сразу нашла понимание с Кафкой, Воннегутом и Уэльбеком. Если хочется чего-нибудь легкого - это Золя, Бальзак. Они мною прочитаны полностью. В “Человеческой комедии” почти 140 произведений (и мне мало). Переживания, уходы, измены, предательства - это можно читать бесконечно. Я вообще поклонник больших, монументальных произведений, в которых разворачиваются истории целых семей. Поэтому одна из любимых книг - “Сага о Форсайтах” Джона Голсуорси, которую я к слову, перечитывала несколько раз. И да, я, наверное, одна из тех, кто честно осилил «Улисс» Джеймса Джойса, и мне не было скучно.

Мне нравятся произведения, из которых через странные порой ассоциации к тебе приходит понимание чего-то важного. Яркий пример - повесть Джона Стэйнбэка “О людях и мышах”. И книга, которая долго не отпускала меня, – «Женщина в песках» Кобо Абэ. Это больше чем просто сюжеты, это философия сильнее, чем в трудах Шопенгауэра.

Уважаю “мужскую” литературу. Довлатов, Евтушенко, Шаламов - авторы с ироничным подходом, иногда даже с матерком. Хорошо “заходит” все, что связано с медициной: “Казус Кукоцкого” Улицкой, “Раковый корпус” Солженицина. С большим удовольствием буду читать про “развороченные” органы, чем что-нибудь наподобие “Ешь. Молись. Люби» или «Шантарам». Последнее: «не читала, но осуждаю!» Как когда-то говорили о «Докторе Живаго» Пастернака. Если честно, тратить на подобную литературу времени не хочу.

Если говорить о белорусской литературе - это “Люди на болоте”. Потрясающая трилогия. Но для меня она не дописана. Вообще, иногда мне хочется воскресить всех мировых классиков и узнать, что они задумывали в конце своих произведений.



















Алексей Михальченко

политический обозреватель, телеведущий ОНТ

Читать я научился довольно рано, в 5 лет. Воспитатели в детском саду давали мне книги, я читал вслух другим детям, а они в это время занимались своими делами. Однажды я даже сбежал со двора, где родители разрешали мне играть, дошел до библиотеки и сам записался. Почему-то тогда меня манили истории про полярников, собственно за ними я и отправился.

Книга для меня всегда была развлечением и своеобразной гимнастикой для ума. Всегда стараюсь найти что-то новое, поэтому произведений, которые я перечитывал считанные единицы: “12 стульев”, “Золотой теленок” Ильфа и Петрова, “Три мушкетера” Дюма.

Последнее, что я прочитал, - Харуки Мураками “1Q84”. Странная история вышла. Я вылетал в командировку в Японию, где как раз планировал взять интервью у автора. Как ни крути, он яркий представитель современной культуры, очень хотелось с ним пообщаться. В Шереметьево купил два тома этой книги, чтобы взять автограф. Читать их я не планировал, это скорее был журналистский ход. Но ,к сожалению, встреча не состоялась. Произведение слетало со мной в Японию и благополучно заняло свое место дома на полке. Долго оно там стояло. Потом я все же решил вернуться к “1Q84”. И так втянулся, что даже купил третий том, чтобы, так сказать, “закончить повествование”.

Если говорить о жанрах - я сторонник беллетристики. Мне нравится, когда в книге есть сюжет, интрига. Черпаю в такой легкой литературе интересные факты. Из последнего: часто замечал, что при подписании важных политических документов стороны обмениваются ручками. В каком-то детективе нашел объяснение. Оказывается, это жест доверия. Чернила ведь бывают разные, могут и исчезнуть. К тому же, коммерческие авторы пишут очень просто и понятно. Такое чтиво воспитывает твой собственный стиль. Для журналиста - это хорошая школа.

С удовольствием читаю Бориса Акунина. Он великолепный рассказчик. Стараюсь не пропускать его новинки. Нравится Стиг Ларссон. Но его бы советовал людям зрелым. Многие вещи, которые он описывает, жестковаты, и молодые ребята могут воспринять их неправильно. Ден Браун, конечно, хорошо себя зарекомендовал. Я не ищу каких-то новых, нераскрученных авторов. Наверное, даже люблю бестселлеры. Они прочитаны миллионами, проверены, признаны. Значит, я так или иначе получу удовольствие.

Часто приходится читать профессиональную литературу. Бог не наградил меня феноменальной памятью, поэтому приходится обращаться к первоисточникам. Осилить “Государя” Макиавелли - совершить насилие над собой. Но приходится, потому что такие вещи помогают понимать процессы, которые происходят в современном мире.









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