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Здание белорусской греко-католической церкви в Лондоне получило престижную британскую премию
06.07.2017 10:26 — Новости Культуры | Tut.by
Деревянное здание белорусской греко-католической церкви святого Кирилла Туровского, которая находится в Лондоне,
Церковь попала в шорт-лист сразу нескольких номинаций: «Самое энергоэффективное здание», «Культура и сообщество», а также «Приз зрительских симпатий». Победитель последнего
Церковь святого Кирилла Туровского открыли в декабре 2016 года. Она напоминает традиционные барочные храмы Беларуси. Ее возвели в память о погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Архитектор — Со Цзывай (Tszwai So). Он родом из Китая, учился в Великобритании. Заинтересовавшись Беларусью, перешел в униатство.
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Деревянное здание белорусской греко-католической церкви святого Кирилла Туровского, которая находится в Лондоне, стала победителем премии New London Architecture в...
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