ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Здание белорусской греко-католической церкви в Лондоне получило престижную британскую премию

06.07.2017 10:26 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Деревянное здание белорусской греко-католической церкви святого Кирилла Туровского, которая находится в Лондоне, стала победителем премии New London Architecture в номинации «Приз зрительских симпатий».


Фото: Spheron Architects, © Joakim Borén

Церковь попала в шорт-лист сразу нескольких номинаций: «Самое энергоэффективное здание», «Культура и сообщество», а также «Приз зрительских симпатий». Победитель последнего определялся в интернете через народное голосование.

Церковь святого Кирилла Туровского открыли в декабре 2016 года. Она напоминает традиционные барочные храмы Беларуси. Ее возвели в память о погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Архитектор — Со Цзывай (Tszwai So). Он родом из Китая, учился в Великобритании. Заинтересовавшись Беларусью, перешел в униатство.

Как сообщали Naviny.by, белорусский греко-католический приход существует в Лондоне уже почти 70 лет. Здесь служили Чеслав Сипович, первый после ликвидации Унии греко-католический епископ, и отец Александр Надсон, просветитель, ученый, переводчик.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деревянное здание белорусской греко-католической церкви святого Кирилла Туровского, которая находится в Лондоне, стала победителем премии New London Architecture в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
С тефтельками и "неправильными" вещами для молодежи. Какие книги любят телеведущие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика