Здание белорусской греко-католической церкви в Лондоне получило престижную британскую премию

Деревянное здание белорусской греко-католической церкви святого Кирилла Туровского, которая находится в Лондоне, стала победителем премии New London Architecture в номинации «Приз зрительских симпатий».



Фото: Spheron Architects, © Joakim Borén

Церковь попала в шорт-лист сразу нескольких номинаций: «Самое энергоэффективное здание», «Культура и сообщество», а также «Приз зрительских симпатий». Победитель последнего определялся в интернете через народное голосование.

Церковь святого Кирилла Туровского открыли в декабре 2016 года. Она напоминает традиционные барочные храмы Беларуси. Ее возвели в память о погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Архитектор — Со Цзывай (Tszwai So). Он родом из Китая, учился в Великобритании. Заинтересовавшись Беларусью, перешел в униатство.

Как сообщали Naviny.by , белорусский греко-католический приход существует в Лондоне уже почти 70 лет. Здесь служили Чеслав Сипович, первый после ликвидации Унии греко-католический епископ, и отец Александр Надсон, просветитель, ученый, переводчик.