Жадный хомяк приковал себя к клетке из-за неразборчивости в еде

В одной из британских семей едва не случилась беда: девочка заметила, что ее хомяк ничего не ест и не пьет уже три дня. Заподозрив худшее, хозяйка отнесла своего питомца к ветеринару, где выяснилось: хомяка сгубила жадность.

Эту историю рассказала в своем твитере британка по имени Кэт. К ее знакомой, которая учится на ветеринара, принесли хомяка со странными симптомами: он три дня сидел в одном и том же углу клетки и не мог сдвинуться с места.

Во время осмотра поведение животного изменилось: он бегал, ел, пил и вел себя абсолютно нормально. Ветеринар спросила, было ли в поведении хомяка за последнее время что-то необычное. Девочка ответила, что недавно ее питомец убежал и его нашли под холодильником.

После осмотра оказалось, что за щекой хомяка прячется магнит, который приковывал его к стенке клетке.

Трогательная история спасения жадного животного собрала около 200 тысяч лайков и более 90 тысяч ретвитов.