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В гродненском зоопарке на День независимости родился зубренок
06.07.2017 13:10 — Новости Культуры | Tut.by
3 июля, в День независимости, родился зубренок в гродненском зоопарке. Питомец уже уверенно стоит на ногах и ест с большим аппетитом,
Малышка появилась у зубров Бори и Любавы. Правда, самец пока содержится отдельно, потому что зубры часто бывают агрессивны к потомству.
«На этих кадрах новорожденной самочке нет еще и суток», — рассказывают в зоопарке.
В 2017-м там же родились малыши у северных и пятнистых оленей, лам и гривистых баранов.
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Питомец уже уверенно стоит на ногах и ест с большим аппетитом. Но пока его содержат отдельно от отца - самцы зубров часто проявляют агрессию к потомству.
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