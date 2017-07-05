В гродненском зоопарке на День независимости родился зубренок

3 июля, в День независимости, родился зубренок в гродненском зоопарке. Питомец уже уверенно стоит на ногах и ест с большим аппетитом, рассказывают сотрудники учреждения.



Фото: Гродненский зоопарк

Малышка появилась у зубров Бори и Любавы. Правда, самец пока содержится отдельно, потому что зубры часто бывают агрессивны к потомству.

«На этих кадрах новорожденной самочке нет еще и суток», — рассказывают в зоопарке.

В 2017-м там же родились малыши у северных и пятнистых оленей, лам и гривистых баранов.