ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В гродненском зоопарке на День независимости родился зубренок

06.07.2017 13:10 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

3 июля, в День независимости, родился зубренок в гродненском зоопарке. Питомец уже уверенно стоит на ногах и ест с большим аппетитом, рассказывают сотрудники учреждения.


Фото: Гродненский зоопарк

Малышка появилась у зубров Бори и Любавы. Правда, самец пока содержится отдельно, потому что зубры часто бывают агрессивны к потомству.

«На этих кадрах новорожденной самочке нет еще и суток», — рассказывают в зоопарке.

В 2017-м там же родились малыши у северных и пятнистых оленей, лам и гривистых баранов.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Питомец уже уверенно стоит на ногах и ест с большим аппетитом. Но пока его содержат отдельно от отца - самцы зубров часто проявляют агрессию к потомству.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Жадный хомяк приковал себя к клетке из-за неразборчивости в еде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика